منتصف التعاملات|سعر اليورو اليوم الثلاثاء 22-8-2023

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 33.75 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء (تحديث يومي)

ننشر آخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، في بنك القاهرة خلال منتصف التعاملات، مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، استقرارًا نحو مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة.

في بنك البركة سجل سعر اليورو الثلاثاء الموافق 22 أغسطس، استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي.

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023، استقرارًا في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع