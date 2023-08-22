الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الذرة الصفراء وفول الصويا اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

اعلاف
اعلاف

الذرة الصفراء و فول الصويا، من خامات المهمة التي أساس تربية الدواجن، وقد شهدت الأسعار حالة من الاستقرار خلال الفترة الماضية.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن 22 أغسطس في بورصة السلع

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن  اليوم الثلاثاء 22 أغسطس، خلال التعاملات الصباحية في بورصة السلع والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 

 أسعار طن الذرة الصفراء (برازيلي و أرجنتيني ) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع 12800 جنيها للطن، حيث تسجل نفس أسعار أمس.

 بلغت أسعار طن الذرة صفراء (أوكراني ، صربي ، بلغاري، أمريكي ، روماني) اليوم  الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 11300 جنيها للطن.

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الثلاثاء

التعاملات الصباحية|أسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

أسعار فول الصويا اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

بلغ أسعار فول صويا 46 % (محلي) اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع، لتسجل 27000 جنيه صب أرضه للطن.

بلغ أسعار فول صويا 44 %  اليوم  الثلاثاء 22  أغسطس في بورصة السلع، لتسجل 26000 جنيه صب أرضه للطن.

بلغ أسعار فول صويا 46 % (مستورد ) اليوم  الثلاثاء 22  أغسطس في بورصة السلع، لتسجل 27000 جنيه صب أرضه للطن.

 بلغت أسعار طن ردة ( نخالة ) اليوم  الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 8100 جنيه للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار زيت صويا منزوع  اليوم  الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 42500 جنيه صب أرضه للطن.

بلغ أسعار زيت صويا مكرراليوم  الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 43500 جنيه صب أرضه للطن.

بلغ أسعار بذرة فوب الصويا اليوم  الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 27000 جنيها صب ارضه للطن

بلغ أسعار كسب عباد 36% اليوم  الثلاثاء 22  أغسطس في بورصة السلع لتسجل 16000 جنيه صب أرضة.

بلغ أسعاردي دي جي إس 27%  اليوم  الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 24000 جنيه للطن معبأ أرضه.

بلغ  أسعارجيلوتين مستورد 60% اليوم  الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 47500 جنيه للطن معبأ أرضه.

بلغ أسعار قشر فول الصويا  اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة السلع لتسجل 7500 جنيه للطن.

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