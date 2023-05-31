الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا عقب القفزات المتتالية بسبب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال الفترة الماضية.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في البنوك المصرية

استقرار في سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة عقب عدة ارتفاعات متتالية في أسعار الصرف العملات المالية للدول العربية والأجنبية وهى كما يلي:-

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه في عمليات الشراء و 30.95 جنيه في عمليات البيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى البنوك المصرية

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استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين خلال التعاملات المسائية

قدر مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار الأمريكي بنحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

يتداول بنك قطر الوطني الأهلي QNB الدولار الأمريكي بنحو  30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


في بنك HSBC سجل الدولار نحو  30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


في بنك الإسكندرية وصلت العملة الأمريكية إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


في بنك قناة السويس وصل سعر تداول العملة الأمريكية إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.


في المصرف المتحد وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 30 مايو

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سعر الذهب اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية


في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

في البنك العربي الأفريقي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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