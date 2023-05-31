سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا عقب القفزات المتتالية بسبب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في البنوك المصرية

استقرار في سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة عقب عدة ارتفاعات متتالية في أسعار الصرف العملات المالية للدول العربية والأجنبية وهى كما يلي:-

سجل الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه في عمليات الشراء و 30.95 جنيه في عمليات البيع.

وصل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري إلى 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الدولار في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

استقر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

قدر مصرف أبوظبي الإسلامي الدولار الأمريكي بنحو 30.90 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

يتداول بنك قطر الوطني الأهلي QNB الدولار الأمريكي بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



في بنك HSBC سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



في بنك الإسكندرية وصلت العملة الأمريكية إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



في بنك قناة السويس وصل سعر تداول العملة الأمريكية إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



في المصرف المتحد وصل الدولار الأمريكي إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



في البنك المصري الخليجي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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