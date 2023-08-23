بوتين: نسعى لاستبعاد الدولار من التجارة البينية لدول بريكس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إننا نسعى لاستبعاد الدولار من التجارة البينية لدول "بريكس"، كما أنها ستطلق مفوضية خاصة للنقل بين دولها.

وأكد بوتين في كلمة أمام قمة مجموعة بريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا في يومها الثاني، على أن روسيا ستسعى لتحقيق العدالة الدولية خلال رئاستها المقبلة لمجموعة بريكس، وستسعى لتحقيق العدالة الدولية خلال رئاستها المقبلة لمجموعة بريكس.

وأوضح الرئيس الروسي، أن دول بريكس ستعمل على الانتقال للعملات الوطنية، لأن مجموعة بريكس تعزز ثقلها العالمي ولا تراجع عن ذلك.

وأشار إلى أن روسيا ستسعى لتوسيع مجموعة بريكس خلال رئاستها المقبلة للمجموعة وستعمل على تحقيق العدالة الدولية.