الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

مواد البناء
مواد البناء

تباينت أسعار الحديد والأسمنت مع بدء التعاملات الصباحية اليوم بالشركات والأسواق والمصانع المحلية، وكثرت التساؤلات عن سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 عبر جوجل، حيث ارتفع سعر طن حديد عز إلى مبلغ 36000 جنيه، وذلك بعدما كان يسجل 33100 جنيه أي ارتفاع بقيمة 2900 جنيه، بينما أن استقرت أسعار حديد المراكبي وعطية.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023.

سعر الحديد اليوم الثلاثاء

ارتفع اليوم الثلاثاء 22 أغسطس سعر طن حديد عز نحو 36000 جنيه.

سجل سعر طن حديد سرحان اليوم الثلاثاء 22 أغسطس نحو 31500 جنيه.

ارتفع سعر طن حديد بشاي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس نحو 34000 جنيه.

وصل اليوم الثلاثاء 22 أغسطس سعر طن حديد المعادي إلى 31500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء 22 أغسطس نحو 31500 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين نحو 32500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد العشري نحو 32500 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس إلى 32000 جنيه.

استقر سعر طن حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس عند مستوى 33000 جنيه

ثبت سعر طن حديد عطية اليوم الثلاثاء 22 أغسطس عند 32000 جنيه.

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أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023

سجل سعر أسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس نحو 1750 جنيهًا.

بلغ سعر أسمنت النصر اليوم الثلاثاء 22 أغسطس نحو 1700 جنيه للطن.

استقر سعر أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس عند 1900 جنيه.

ثبت سعر أسمنت وادي النيل اليوم الثلاثاء 22 أغسطس عند 1760 جنيهًا في الطن.

وصل سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء إلى 1850 جنيها في الطن.

تتراوح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس أسعار الأسمنت المخلوط من 1140 إلى 1220 جنيهًا.

بينما يتراوح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس أسعار الأسمنت المقاوم بين 1830 و1920 جنيهًا.

كما تتراوح أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الثلاثاء 22 أغسطس من 3450 جنيهًا إلى 3600 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء أسعار الحديد والأسمنت اليوم الحديد والأسمنت اليوم أسعار الحديد الحديد والاسمنت والأسمنت اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

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