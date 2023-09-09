أسعار تذاكر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

طرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والسعودى لكرة القدم، اليوم السبت، تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل النسخة الأخيرة لدورى أبطال إفريقيا، واتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب بطولة الكونفيدرالية، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب المدينة الرياضية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وتقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

أسعار تذاكر مباراة السوبر الإفريقي

ذوي الهمم: مجانًا

A1: 15 ريالًا

B1: 15 ريالًا

A2: 20 ريالًا

B2: 20 ريالًا

بريميوم 1: 100 ريال

بريميوم 2: 100 ريال

جولد 1: 500 ريال

جولد 2: 500 ريال

VIP: 1000 ريال

إدارة الأهلي تطالب جماهير النادي بمؤازرة الفريق أمام بطل الجزائر

ووجه مسئولو الأهلى الدعوة لجماهير القلعة الحمراء لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم فى تلك المباراة الصعبة، التى يبحث فيها الفريق عن انطلاقة بداية الموسم ببطولة قارية.

وأكدت الإدارة الحمراء أنها تثق بشكل كامل فى أن جماهيرها بالمملكة العربية السعودية وكل دول الخليج سوف تحجز كل التذاكر المتاحة لحضور المباراة ودعم الفريق.

ويعود الفريق الأول بالنادي الأهلى، مساء اليوم، إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب العودة من النمسا، حيث أقيم هناك معسكر لمدة 9 أيام.

ومن المقرر أن يشهد مران الفريق اليوم ظهور ثلاثى المنتخب الأوليمبى حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، بجانب رباعى المنتخب الأول مروان عطية ومحمد الشناوى ومحمد عبدالمنعم ومحمد هانى.

ويخضع قبل مران اليوم ياسر إبراهيم لفحص طبى، لتحديد موقفه من العودة للمشاركة فى التدريبات بعد تعرضه للإصابة فى آخر أيام معسكر النمسا، ثبت فيما بعد أنه شد فى العضلة الضامة.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري.

يهمك أيضًا..