السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أسعار تذاكر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

طرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والسعودى لكرة القدم، اليوم السبت، تذاكر مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي بطل النسخة الأخيرة لدورى أبطال إفريقيا، واتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب بطولة الكونفيدرالية، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب المدينة الرياضية بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

وتقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

أسعار تذاكر مباراة السوبر الإفريقي

ذوي الهمم: مجانًا

A1: 15 ريالًا

B1: 15 ريالًا

A2: 20 ريالًا

B2: 20 ريالًا

بريميوم 1: 100 ريال

بريميوم 2: 100 ريال

جولد 1: 500 ريال

جولد 2: 500 ريال

VIP: 1000 ريال

إدارة الأهلي تطالب جماهير النادي بمؤازرة الفريق أمام بطل الجزائر

ووجه مسئولو الأهلى الدعوة لجماهير القلعة الحمراء لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم فى تلك المباراة الصعبة، التى يبحث فيها الفريق عن انطلاقة بداية الموسم ببطولة قارية. 

 وأكدت الإدارة الحمراء أنها تثق بشكل كامل فى أن جماهيرها بالمملكة العربية السعودية وكل دول الخليج سوف تحجز كل التذاكر المتاحة لحضور المباراة ودعم الفريق.

ويعود الفريق الأول بالنادي الأهلى، مساء اليوم، إلى التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب العودة من النمسا، حيث أقيم هناك معسكر لمدة 9 أيام.

ومن المقرر أن يشهد مران الفريق اليوم ظهور ثلاثى المنتخب الأوليمبى حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، بجانب رباعى المنتخب الأول مروان عطية ومحمد الشناوى ومحمد عبدالمنعم ومحمد هانى.

ويخضع قبل مران اليوم ياسر إبراهيم لفحص طبى، لتحديد موقفه من العودة للمشاركة فى التدريبات بعد تعرضه للإصابة فى آخر أيام معسكر النمسا، ثبت فيما بعد أنه شد فى العضلة الضامة.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري.

يهمك أيضًا..

txt

ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن اهتمام الأهلي بضم موديست؟

txt

رومانو يكشف سبب تعطل صفقة انتقال فيراتي إلى العربي القطري

كولر الاهلى اتحاد العاصمة الجزائري السوبر الأفريقي 2023 الطائف تذاكرة المباراة

مواد متعلقة

كولر يجهز صلاح محسن لقيادة هجوم الأهلى.. وثنائى الدفاع يربك حسابات السوبر الإفريقى

بعد عودة رباعى الأهلى.. بيبو يشكر الجهاز الفنى لمنتخب مصر

هل يُشارك إمام عاشور مع الأهلى فى مباراة السوبر الإفريقى؟

الأكثر قراءة

أسعار تذاكر مباراة الأهلى واتحاد العاصمة الجزائرى فى السوبر الإفريقى

لم يتمالك نفسه من البكاء.. تامر أمين يستقبل العزاء فى والدته على المقابر

طبيعة الأرض والمسافة.. هل تتأثر مصر بـ"زلزال المغرب" المدمر؟

ملحن غناء القرآن على العود يعتذر: "مش هعمل كدا تانى"

أجهزة كولر الجديدة للتدريب فى الأهلى.. إليك التفاصيل

ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن اهتمام الأهلي بضم موديست؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

علي سعدة

التعصب

د. منى حلمى

شرارة بدأتها نساء إيران

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب