يقدم موقع الدستور خدمة عرض أسعار مواد البناء وهي من الخدمات الاقتصادية المهمة التي تهم قطاعا عريضا من الجمهور في مصر من مختلف القطاعات.



أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023



ننشر في التقرير التالي اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في آخر تحديث للأسعار.



أسعار الحديد اليوم

حديد بيانكو 32000 جنيه

حديد عز 33500 جنيه

حديد بشاى 33000 جنيه

حديد العتال 32800 جنيه

حديد المعادى 32200 جنيه

حديد الكومى 32400 جنيه

حديد المراكبى 32500 جنيه

حديد عطية 32700 جنيه

حديد العشري 32500 جنيه

حديد المصريين 32500 جنيه

حديد سرحان 31800 جنيه

حديد مصر ستيل 32100 جنيه

اقرأ ايضا



اسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المعلم 1900 جنيه

اسمنت السهم 1890 جنيها

أسمنت الفهد 1890 جنيها

أسمنت وادي النيل 1880 جنيها

أسمنت المسلح 2020 جنيها

جنوب الوادي 1890 جنيها

أسمنت المخصوص 1920 جنيها

أسمنت السويس 1940 جنيها

أسمنت السويدي 2150 جنيها

أسمنت العسكري 1900 جنيه

أسمنت النصر 1970 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 1900 جنيه

أسمنت حلوان 1950 جنيها

العسكري بني سويف 1960 جنيها

أسمنت المنيا 1970 جنيها

أسمنت المهندس 2070 جنيها

أسمنت تايتان 1950 جنيها

أسمنت المصري 1940 جنيها

أسمنت الممتاز 1970 جنيها

أسمنت التعمير 2000 جنيه

أسمنت الصعيد 2070 جنيها

أسمنت أسيوط 2070 جنيها

أسمنت المصريين 2050 جنيها

أسمنت العامرية عادة 2090 جنيها

أسمنت البرج 2090 جنيها

أسمنت الماكس 2100 جنيه

أسمنت النهضة 2180 جنيها

أسمنت أسوان 2150 جنيها

أسمنت السد العالي 2150 جنيها

أسمنت قنا 2170 جنيها



سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1000 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1600 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2300 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 3135 جنيها

طوب خفيف 60×20×20 سم 1880 جنيها

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6200 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1500 جنيه

سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها

زلط عادة متر مكعب 200 جنيه

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها

زلط مخصوص متر مكعب 230 جنيها

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيها