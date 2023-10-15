الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

يقدم موقع الدستور خدمة عرض  أسعار مواد البناء وهي من الخدمات الاقتصادية المهمة التي تهم قطاعا عريضا من الجمهور في مصر من مختلف القطاعات.


أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023


ننشر في التقرير التالي اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في آخر تحديث للأسعار.


أسعار الحديد اليوم

حديد بيانكو 32000 جنيه
حديد عز 33500 جنيه
حديد بشاى 33000 جنيه
حديد العتال 32800 جنيه
حديد المعادى 32200 جنيه
حديد الكومى 32400 جنيه
حديد المراكبى 32500 جنيه
حديد عطية 32700 جنيه
حديد العشري 32500 جنيه
حديد المصريين 32500 جنيه
حديد سرحان 31800 جنيه
حديد مصر ستيل 32100 جنيه

 

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ننشر اسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 في بورصة الدواجن الرئيسية


اسعار الأسمنت اليوم

أسمنت المعلم 1900 جنيه
اسمنت السهم 1890 جنيها
أسمنت الفهد 1890 جنيها
أسمنت وادي النيل 1880 جنيها
أسمنت المسلح 2020 جنيها
جنوب الوادي 1890 جنيها
أسمنت المخصوص 1920 جنيها
أسمنت السويس 1940 جنيها
أسمنت السويدي 2150 جنيها
أسمنت العسكري 1900 جنيه
أسمنت النصر 1970 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 1900 جنيه
أسمنت حلوان 1950 جنيها
العسكري بني سويف 1960 جنيها
أسمنت المنيا 1970 جنيها
أسمنت المهندس 2070 جنيها
أسمنت تايتان 1950 جنيها
أسمنت المصري 1940 جنيها
أسمنت الممتاز 1970 جنيها
أسمنت التعمير 2000 جنيه
أسمنت الصعيد 2070 جنيها
أسمنت أسيوط 2070 جنيها
أسمنت المصريين 2050 جنيها
أسمنت العامرية عادة 2090 جنيها
أسمنت البرج 2090 جنيها
أسمنت الماكس 2100 جنيه
أسمنت النهضة 2180 جنيها
أسمنت أسوان 2150 جنيها
أسمنت السد العالي 2150 جنيها
أسمنت قنا 2170 جنيها

السكر بـ27 والأرز بـ20 جنيهًا.. أسعار السلع الأساسية بعد التخفيض

انطلاق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية


سعر الطوب الأحمر

طوب أحمر 24×11×6 سم 1000 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1600 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2300 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 3135 جنيها
طوب خفيف 60×20×20 سم 1880 جنيها
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 9000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 6200 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1500 جنيه

 

سعر الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها
زلط عادة متر مكعب 200 جنيه
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 230 جنيها
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 230 جنيها

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سناء منصور: مبادرة للحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية لمدة 6 أشهر

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مدبولى: نراقب تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع على مستوى الجمهورية

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