السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية

مبادرة تخفيض أسعار
مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، عن انطلاق فعاليات مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتوجيهات من القيادة السياسية لعدد من السلع الغذائية منها: السكر، الزيت، المكرونة، البيض، الدواجن، الفول، العدس، الألبان، ومنتجاتها من الجبن.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالإسكندرية، حيث تم الاتفاق من خلال الغرفة التجارية مع فروع  أكبر 6 سلاسل تجارية  بالإسكندرية على ضخ السلع الغذائية فى أماكن خاصة بالمبادرة داخل هذه الفروع ومعلن عليها أسعار المبادرة بعد التخفيض، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

أسعار السلع بعد التخفيض

- سعر زيت خليط 700 مل: 34 جنيهًا بدلًا من 40.5 جنيه.

- عدس أصفر كيلو: 39.5 جنيه بدلًا من 48 جنيهًا.

- فول مستورد كيلو: 20 جنيهًا بدلًا من 26 جنيهًا.

- مكرونة كيلو: 17.5 جنيه بدلًَا من 21 جنيهًا.

- جبنة فيتا 500 جم: 26 جنيهًا بدلًا من 35 جنيهًا.

- جبنة فيتا 250 جم: 13.5 جنيه بدلًا من 17.5 جنيه.

- حليب كامل الدسم 1 لتر: 28.5 جنيه بدلًا من 31 جنيهًا.

- سعر السكر 1/كيلو: 27 جنيهًا.

خفض أسعار السلع 

وأعلن مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، تفاصيل مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، والتي تشمل 7 سلع رئيسة، حيث تبدأ اليوم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15% إلى 25%.

وتشمل المبادرة خفض أسعار كل من: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز.

وأكد مجلس الوزراء التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض لبدء تطبيق التخفيضات.

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مديرية التموين أسعار السلع الغذائية سلاسل تجارية كبرى الغرفة التجارية تخفيض السلع

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