أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 21-10-2023 بالأسواق المصرية

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت21-10-2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في البناء والتشييد وتشطيب الوحدات السكنية والمحلات التجارية، لذلك يعرض موقع "الدستور" للقراء الأسعار من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية.

سعر طن الحديد والأسمنت السبت21-10-2023

يمكن متابعة تفاصيل سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت21-10-2023 من خلال التقرير التالي، حيث نعرض الأسعار لكم بالتفصيل من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب دون إضافة مصاريف العتالة ومكاسب التجار والموزعين وهي كما يلي:

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال نحو 32800 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 35000 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة نحو 35000 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 31800 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 32200 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32500 جنيه للطن الواحد.



أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية



سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 2000 جنيه للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية نحو 1940 جنيهًا للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1970 جنيهًا للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري نحو 1870 جنيهًا للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة طرة نحو 1930 جنيهًا للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1930 جنيهًا للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء نحو 1830 جنيهًا للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس نحو 1830 جنيهًا للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الاسيوطي نحو 1830 جنيهًا للطن الواحد.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة مصر للأسمنت نحو 1830 جنيهًا للطن الواحد.