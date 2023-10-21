السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 21 أكتوبر في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

نستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت، في مستهل التعاملات الصباحية والتي تشهد حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات الصباحية ، حيث تعتمد الكتاكيت على العرض والطلب، وقد شهدت الكتاكيت إقبالًا كبيرًا من قبل المربيين قبل فصل الشتاء، وذلك بحسب تصريحات شعبة الدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 

جاء أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم السبت 21 - 10 - 2023 في الأسواق المصرية للتجار وصغار المربين كما يلي:-

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم  مابين 21.5 جنيه إلى 28 جنيه.

بلغت أسعار كتكوت ابيض قطعان عمر يوم  مابين  22 جنيه إلي 22.25 جنيه

سجلت أسعار الكتاكيت ساسو عمر يوم  مابين  19 جنيه إلي 20 جنيه

قدرت أسعار كتكوت ساسو بيورعمر يوم  مابين 20 جنيه  إلي 21 جنيه

جاءت أسعار كتكوت بلدي حر  عمر يوم  مابين 10.5 جنيه إلي 11.5 جنيه

بينما سجلت  أسعار كتكوت هجين عمر يوم  مابين 14.5 جنيه  إلي 15.5 جنيه.

كما سجلت سعر  كتكوت جيل ثاني عمر يوم  مابين 16 جنيه إلي 17 جنيه

وبلغت أسعار الكتاكيت روزي بيور عمر يوم  مابين 16 جنيه  إلي 17 جنيه.

سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم  مابين 33.00 جنيه إلي 33.50 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم  مابين  37.50 جنيه إلي 38.25 جنيه

سجلت أسعار الكتاكيت بط مسكوفى عمر يوم  مابين  48.00 جنيه إلي 48.50 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم  مابين  47.00 جنيه إلي 47.50 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر

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أسعار الرومي اليوم السبت

سجلت أسعار كتكوت رومى أبيض  عمر يوم  مابين 65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومى أبيض 1200 جرام  اليوم  الجمعة 20 أكتوبر 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم  مابين 20.00 جنيه إلي 20.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومى برونزي 300 جرام 45.00 جنيه إلي 45.00 جنيه.

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