الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر

الكتاكيت
الكتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعًا ملحوظًا في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب تأثرها بالعرض والطلب، ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن بورصة الدواجن، فإن أسعار الكتاكيت خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء تراوحت بين 26 جنيهًا و28 جنيهًا، وذلك حسب نوعية الكتكوت وعمره.

وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الكتكوت أبيض شركات اليوم الثلاثاء 26  سبتمبر عمر يوم  حيث تراوح سعره ما بين 25 جنيها إلى 28 جنيها في بورصة الدواجن.

ارتفع سجل سعر كتكوت أبيض قطعان اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر عمر يوم ما بين 23 جنيها إلى 23.25 جنيه في بورصة الدواجن. 

ارتفع سعر كتكوت ساسو اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر عمر يوم بين 14.5 جنيه و15.5 جنيه في بورصة الدواجن.

ارتفع سعر كتكوت ساسو بيور اليوم الثلاثاء 26  سبتمبر عمر يوم بين 18 جنيه إلى 19 جنيه في بورصة الدواجن.

 تراوح سعر كتكوت بلدي حر اليوم الثلاثاء 26  سبتمبر عمر يوم بين 10.5 جنيه إلى 11.50 جنيه في بورصة الدواجن. 

ارتفع سعر كتكوت هجين اليوم الثلاثاء 26  سبتمبر عمر يوم بين 13 جنيها و14 جنيها في بورصة الدواجن.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر عمر يوم ما بين 15 جنيه إلي 16 جنيه في بورصة الدواجن

ارتفع سعر كتكوت روزي بيور اليوم الثلاثاء 26  سبتمبر عمر يوم بين 14 و15 جنيها في بورصة الدواجن.

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أسعار الكتاكيت البط اليوم الثلاثاء

أسعار كتكوت البط بكيني فرنساوي اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر عمر يوم بين 27 جنيها و27.50 جنيه في بورصة الدواجن. 

ارتفع سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي اليوم الثلاثاء 26  سبتمبر لكتكوت عمر يوم بين 29.50 جنيه و 31.25 جنيه في بورصة الدواجن. 

ارتفع سعر كتكوت بط مسكوفي اليوم الثلاثاء 26  سبتمبرعمر يوم بين 42 جنيه و 43 جنيها في بورصة الدواجن. 

ارتفع سعر كتكوت بط مولارد اليوم الثلاثاء 26  سبتمبر عمر يوم بين 39.00 جنيها و 39.50 جنيه في بورصة الدواجن.

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أسعار كتاكيت الرومي اليوم الثلاثاء

ارتفع أسعار كتكوت رومى أبيض اليوم الثلاثاء 26  سبتمبر عمر يوم 65.00 جنيها في بورصة الدواجن. 

كتكوت رومى أبيض 1200 جرام اليوم الثلاثاء 26  سبتمبر بين 125.00 جنيه إلى 130.00 جنيها في بورصة الدواجن. 

كتكوت رومي أسمر برونزي اليوم الثلاثاء 26  سبتمبر عمر يوم 20.00 جنيها في بورصة الدواجن.

 كتكوت رومى برونزى 300 جرام اليوم الثلاثاء 26  سبتمبر سعر 45.00 جنيه في بورصة الدواجن. 

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