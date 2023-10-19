الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن حالة من الاستقرار، وذلك عقب ارتفاع استمر منذ شهر، ويكثر التساؤل من قبل الأسر في الصباح لشراء احتياجاتهم الغذائية، حيث أن هناك طلب كبير على سعر الكتاكيت خلال الفترة الحالية، السعر يعتمد علي العرض والطلب، طبق تصريحات رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية. 

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 19 أكتوبر في بورصة الدواجن 

وتنشر “الدستور” لكافة متابعيها أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الخميس، والتي قد جاءت كالتالي:

سعر الكتاكيت البيضاء اليوم الخميس 

  • سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات اليوم الخميس عمر يوم  مابين 21.5 جنيه إلي 28 جنيه.
  • بلغت أسعار كتكوت ابيض قطعان  اليوم الخميس عمر يوم  مابين  22 جنيه إلي 22.25 جنيه
  • سجلت أسعار الكتاكيت ساسو  اليوم الخميس عمر يوم  مابين  19 جنيه إلي 20 جنيه
  • قدرت أسعار كتكوت ساسو بيور  اليوم الخميس عمر يوم  مابين 20 جنيه  إلي 21 جنيه
  • جاءت أسعار كتكوت بلدي حر  اليوم الخميس عمر يوم  مابين 10.5 جنيه إلي 11.5 جنيه
  • بينما سجلت  أسعار كتكوت هجين  اليوم الخميس عمر يوم  مابين 14.5 جنيه  إلي 15.5 جنيه
  • كما سجلت سعر  كتكوت جيل ثاني  اليوم الخميس عمر يوم  مابين 16 جنيه إلي 17 جنيه
  • وبلغت أسعار الكتاكيت روزي بيور  اليوم الخميس عمر يوم  مابين 16 جنيه  إلي 17 جنيه.
  • سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي  اليوم الخميس عمر يوم  مابين 33.00 جنيه إلي 33.50 جنيه
  • سجلت أسعاركتكوت بط تسمين فرنساوي  اليوم الخميس عمر يوم  مابين  37.50 جنيه إلي 38.25 جنيه
  • سجلت أسعار الكتاكيت بط مسكوفي  اليوم الخميس عمر يوم  مابين  48.00 جنيه إلي 48.50 جنيه
  • سجلت أسعار كتكوت بط مولارد  اليوم الخميس عمر يوم  مابين  47.00 جنيه إلي 47.50 جنيه.

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  • سجلت أسعار كتكوت رومى أبيض  اليوم الخميس عمر يوم  مابين 65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه
  • سجلت أسعار كتكوت رومى أبيض 1200 جرام 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه
  • سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم  مابين 20.00 جنيه إلي 20.00 جنيه
  • سجلت أسعار كتكوت رومى برونزي 300 جرام 45.00 جنيه إلي 45.00 جنيه
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