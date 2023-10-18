أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 18-10-2023

يبحث الكثير على مدار الساعات القليلة الماضية عن أسعار الكتاكيت خاصة بعد الارتفاع الذي تشهده مع دخول فصل الشتاء، حيث أن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء الكتاكيت مع بداية دخول فصل الشتاء وتحسن الأحوال الجوية، بإضافة إلى أن أسعار الكتاكيت مرتبطة بالعرض والطلب.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم مابين 21.5 جنيه إلي 28 جنيه.

بلغت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم مابين 22 جنيه إلي 22.25 جنيه

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم مابين 19 جنيه إلي 20 جنيه

قدرت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم مابين 20 جنيه إلي 21 جنيه

جاءت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم مابين 10.5 جنيه إلي 11.5 جنيه

بينما سجلت أسعار كتكوت هجين عمر يوم مابين 14.5 جنيه إلي 15.5 جنيه

كما سجلت سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم مابين 16 جنيه إلي 17 جنيه

وبلغت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم مابين 16 جنيه إلي 17 جنيه.

أسعار البط اليوم الأربعاء

سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم مابين 33.00 جنيه إلي 33.50 جنيه

سجلت أسعاركتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم مابين 37.50 جنيه إلي 38.25 جنيه

سجلت أسعاركتكوت بط مسكوفي عمر يوم مابين 48.00 جنيه إلي 48.50 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم مابين 47.00 جنيه إلي 47.50 جنيه

أسعار الرومي اليوم الأربعاء

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض عمر يوم مابين 65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض 1200 جرام 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم مابين 20.00 جنيه إلي 20.00 جنيه

سجلت أسعار كتكوت رومي برونزي 300 جرام 45.00 جنيه إلي 45.00 جنيه