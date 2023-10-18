الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 18-10-2023

كتاكيت
كتاكيت

يبحث الكثير على مدار الساعات القليلة الماضية عن أسعار الكتاكيت خاصة بعد الارتفاع الذي تشهده مع دخول فصل الشتاء، حيث أن هناك إقبالًا كبيرًا على شراء الكتاكيت مع بداية دخول فصل الشتاء وتحسن الأحوال الجوية، بإضافة إلى أن أسعار الكتاكيت مرتبطة بالعرض والطلب.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم  مابين 21.5 جنيه إلي 28 جنيه.

بلغت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم  مابين  22 جنيه إلي 22.25 جنيه 

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم  مابين  19 جنيه إلي 20 جنيه 

قدرت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم  مابين 20 جنيه  إلي 21 جنيه 

جاءت أسعار كتكوت بلدي حر عمر يوم  مابين 10.5 جنيه إلي 11.5 جنيه 

بينما سجلت  أسعار كتكوت هجين عمر يوم  مابين 14.5 جنيه  إلي 15.5 جنيه 

كما سجلت سعر  كتكوت جيل ثاني عمر يوم  مابين 16 جنيه  إلي 17 جنيه

وبلغت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم  مابين 16 جنيه  إلي 17 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تراجع جديد.. شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

أسعار الفراخ البيضاء والساسو فى بورصة الدواجن الرئيسية وطبق البيض اليوم الإثنين

أسعار البط اليوم الأربعاء 

سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم  مابين 33.00 جنيه إلي 33.50 جنيه 

سجلت أسعاركتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم  مابين  37.50 جنيه إلي 38.25 جنيه 

سجلت أسعاركتكوت بط مسكوفي عمر يوم  مابين  48.00 جنيه إلي 48.50 جنيه

سجلت أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم  مابين  47.00 جنيه إلي 47.50 جنيه

أسعار الرومي اليوم الأربعاء 

 سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض عمر يوم  مابين  65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه 

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض 1200 جرام 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه 

سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم  مابين 20.00 جنيه إلي 20.00 جنيه 

سجلت أسعار كتكوت رومي برونزي 300 جرام 45.00 جنيه إلي 45.00 جنيه

أسعار الكتاكيت فصل الشتاء بورصة الدواجن أسعار الكتاكيت البيضاء أسعار كتكوت ساسو بورصة الدواجن اليوم بورصة الدواجن اليوم الاربعاء

مواد متعلقة

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 2 أكتوبر فى بورصة الدواجن

التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 1 أكتوبر

الأكثر قراءة

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل

الرئيس السيسى: إذا كانت هناك فكرة لتهجير الفلسطينيين فهناك صحراء النقب

أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

"مصر السيسي تنتصر" يتصدر منصة "إكس" بعد تصريحات الرئيس.. ونشطاء: لا مساس بأرضنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر "الحل النهائي" إلى زمن "الحيوانات البشرية"(1)

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

محمد الفايدي

صراع الإيرادات وتعميق النزاعات

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار إنسانى فورى فى غزة

حرب غزة.. شهيدان و13 إصابة فى قصف جديد استهدف شقة سكنية غرب خان يونس

عاجل.. ردًا على مجزرة مستشفى المعمدانى.. كتائب القسام وسرايا القدس توجهان ضربات صاروخية على إسرائيل