تراجع جديد.. شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

تحدث سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن تراجع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة

وقال سامح السيد، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، إن أسعار الدواجن انخفضت بنسبة 15%، وذلك وفقا لمبادر مجلس الوزراء الخاصة بخفض أسعار السلع الغذائية.

وأضاف أن سعر الدواجن وصل الآن داخل المزارع إلى 65 جنيه، بدلا من 74 جنيها، مؤكدا على أن انخفاض الأسعار مستمر ولن يقتصر فقط على توقيت المبادرة.

ولفت إلى أن سعر الأعلاف انخفض خلال الفترة الماضية، مطالبا بتقليل الحلقات الوسيطة مابين المزارع والمستهلك، حتى نتمكن من منع التلاعب في الأسعار.

وتواصل أسعار الفراخ البيضاء تراجعها في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، تزامنا مع انطلاق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية التي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين تراجعًا إلى 65 جنيها للكيلو داخل المزرعة، لتصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح ما بين 69 إلى 74 جنيها، على اختلاف المناطق.