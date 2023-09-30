أسعار الكتاكيت اليوم السبت 30 سبتمبر في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت طفرة كبير في الأسعار نتيجة إلي زيادة الطلب، بالإضافة إلي خروج عدد كبير منظومة الأمهات الأمر الذي تسبب في قلة المعروض وزيادة الطلب الذي أدي زيادة الأسعار، وذلك وفقا لتصريحات شعبة الدواجن بالغرف التجارية.

ونستعرض في السطور التالية اسعار الكتاكيت اليوم السبت 30 سبتمبر في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

ارتفعت أسعار الكتكوت أبيض شركات اليوم السبت 30 سبتمبر عمر يوم لتسجل 29 جنيها.

ارتفع سجل سعر كتكوت أبيض قطعان اليوم السبت 30 سبتمبر عمر يوم لتسجل 24.25 جنيه في بورصة الدواجن.

استقر سعر كتكوت ساسو اليوم السبت 30 سبتمبر عمر يوم لتسجل 18 جنيه في بورصة الدواجن.

استقر سعر كتكوت ساسو بيور اليوم السبت 30 سبتمبر عمر يوم لتسجل 19 جنيه في بورصة الدواجن.

استقر سعر كتكوت بلدي حر اليوم السبت 30 سبتمبر عمر يوم لتسجل 11.50 جنيه في بورصة الدواجن.

استقر سعر كتكوت هجين اليوم السبت 30 سبتمبر عمر يوم لتسجل 14.5جنيها في بورصة الدواجن.

استقر سعر كتكوت جيل ثاني اليوم السبت 30 سبتمبر عمر يوم لتسجل 16 جنيه في بورصة الدواجن

استقر سعر كتكوت روزي بيور اليوم السبت 30 سبتمبر عمر يوم لتسجل 15 جنيها في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 ستمبر كتكوت عمر يوم في شركة الصلاح بـ 30 جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 ستمبر كتكوت عمر يوم في شركةمجموعة الوادي بـ 28 جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 ستمبر كتكوت سمان بيور عمر يوم بـ 6 جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 ستمبر كتكوت عمر يوم بلدي بـ 11.75جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 ستمبر كتكوت عمر يوم سمان ( الأسمر ) بـ 3.5جنيها.

بلغت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 30 ستمبر كتكوت عمر يوم في ساسوبـ 18.25جنيها.