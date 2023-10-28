أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 28-10-2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 28-10-2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين سواء من الراغبين في البناء أو العاملين في مهنة المعمار، حيث تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة؛ بسبب توتر الأحداث في قطاع غزة في بداية الشهر الجاري.

سعر طن الحديد السبت 28-10-2023

يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 28-10-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية بدون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين وهى كما يلي:

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 35 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 42 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 41 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال نحو 38 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 38 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 39 ألف جنيه للطن الواحد.

أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1920 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة جنوب الوادي نحو 1920 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم نحو 1950 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 2000 جنيه.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 2070 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 2020 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز نحو 2040 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة التعمير نحو 1970 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المنيا نحو 2000 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 2060 جنيهًا.