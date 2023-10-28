السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 28-10-2023

مواد البناء
مواد البناء

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 28-10-2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين سواء من الراغبين في البناء أو العاملين في مهنة المعمار، حيث تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة؛ بسبب توتر الأحداث في قطاع غزة في بداية الشهر الجاري.

سعر طن الحديد السبت 28-10-2023

يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 28-10-2023 من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية بدون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين وهى كما يلي:

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 35 ألف و500 جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 42 ألف جنيه للطن الواحد.

txt

تراجع الأبيض وارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم الجمعة

txt

أسعار الفضة اليوم الجمعة في مستهل التعاملات الصباحية

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 41 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال نحو 38 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 38 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 37 ألف جنيه للطن الواحد.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 39 ألف جنيه للطن الواحد.

txt

مفاجأة.. سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر بعد آخر ارتفاع

txt

عيار 21 يسجل ارتفاع قياسى.. سعر الذهب فى مصر 27-10-2023

 

أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1920 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة جنوب الوادي نحو 1920 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم نحو 1950 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 2000 جنيه.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 2070 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 2020 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز نحو 2040 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة التعمير نحو 1970 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المنيا نحو 2000 جنيهًا.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 2060 جنيهًا.

اقرأ المزيد:

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

أسعار مواد البناء مواد البناء سعر طن الحديد والاسمنت سعر طن الحديد طن الحديد الحديد والأسمنت

الأكثر قراءة

عاجل.. متحدث الحكومة الإسرائيلية: نوسع عملياتنا البرية والأيام المقبلة ستكون صعبة

"حماس" تتصدى لعدوان إسرائيل البرى.. و"الجهاد" تعلن تدمير 6 دبابات وخسائر بشرية

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيق فى حادثى طابا ونويبع

عاجل.. إذاعة جيش الاحتلال: دخول برى محدود إلى منطقة حاجز إيرز فى قطاع غزة

حماس: فشل الهجوم البرى على غزة.. وخسائر كبيرة للعدو

عاجل.. سقوط صاروخ فى طابا وإصابة 5 أشخاص جراء أحداث غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

د.كريمة الحفناوى

مغامرة مراد منير على مسرح السامر

لواء. محسن الفحام

القائد والقضية

جلال حمام

حماس وإسرائيل.. عَودٌ على بدء

صور

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة حقيرة.. أول تعليق إسرائيلي على تبنى الأمم المتحدة لقرار عربى حول غزة

تل أبيب: الصواريخ والطائرات المُسيرة التى سقطت فى مصر أطلقها الحوثيون على إسرائيل

توغل دبابات الجيش الإسرائيلى شمال غزة