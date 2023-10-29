الأحد 29 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى بداية التعاملات الأسبوعية

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم الأحد، وبداية التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" استقر سعر الدولار ليسجل 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري
وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأحد 29-10-2023 فى البنوك المصرية

أسعار العملة الأوروبية
وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية "اليورو" تباينًا في الشراء والبيع في بداية تعاملاتها بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 32.39 جنيه للشراء و32.69 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 32.50 جنيه للشراء، و32.80 جنيه للبيع.

وبلغت متوسطات أسعار العملة الأوروبية في البنك المركزي 32.47 جنيه للشراء و32.59 جنيه للبيع.

في حين سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ما بين 10- 15 قرشًا للشراء والبيع في بداية التعاملات بالبنوك المصرية، ففي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجل الإسترليني 37.22 جنيه للشراء و37.51 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 37.34 جنيه للشراء، و37.64 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الجمعة 27-10-2023

وسجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 37.25 جنيه للشراء و37.38 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية 
وبالنسبة للعملات العربية.. سجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي تراجعًا إلى أقل من 100 جنيه، حيث سجل 98.82 جنيه للشراء و99.78 جنيه للبيع- وفقًا للبنك الأهلي.

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