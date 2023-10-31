الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

الفراخ
الفراخ

ينشر "الدستور"، من خلال هذا التقرير، أسعار الدواجن في بورصة الدواجن الرئيسية، حيث تشمل سعر كيلو الفراخ البيضاء، والفراخ البلدي، والفراخ الحمراء، كذلك نوضح سعر البيض اليوم.

 

ويحتوي التقرير على كل تفاصيل أسعار الدواجن اليوم للمستهلك، وهي: الفراخ، وأمهات الفراخ البيضاء، والبط، وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الدواجن تختلف أسعارها في المحافظات التي تحظى بنسب عالية سواء في الإنتاج أو التربية، ولذلك يتم تحديد السعر بناء على القوى التنافسية الضيقة في المنطقة ذاتها وصولًا إلى القوى التنافسية الكبرى على المستوى العام.

 

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

تمثل أسعار الدواجن اهتمامًا للقارئ المصري بشكل يومي على "جوجل"، وإليكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقًا لآخر تطورات السوق الداجنة، كالآتي:

 

أسعار الفراخ اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 65 و66 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 90 و91 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 110 و111 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 60 و61 جنيهًا.

 

سعر البانية اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

تصل أسعار البانية في محلات الفراخ بالأسواق المحلية إلى مستوى 160 لـ170 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 11 و12 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 8 و9.9 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط بين 7.50 و8 جنيهات.

 

أسعار البط اليوم

سجل سعر لحم البط الفرنساوي ما بين 55 و65 جنيهًا، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي ما بين 99 و100 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولار بين 84 و85 جنيهًا.

 

سعر البيض اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 127 و128 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 125 و126 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 139 و140 جنيهًا.

 

أسعار السمان اليوم

سجل سعر كتكوت السمان أسمر بري الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.25 و2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان أبيض هجين الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا فقط ما بين 2.75 جنيه و3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان هجين بياض البالغ من العمر 14 يومًا ما بين 5.50 و6 جنيهات.

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