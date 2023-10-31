الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب فى مصر للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023

الذهب
الذهب

مع بداية التعاملات الصباحية للشباب المقبلين على الزواج وعشاق الذهب يكثر التساؤل عن سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في مصر، حيث شهدت ارتفاعات متتالية في أسعار الذهب مع بدء تعاملات اليوم في سوق الصاغة، بعدما بلغ سعر الذهب عيار 21 قيمة 2580 جنيهًا.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31- 10- 2023.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2580 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2949 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2211 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 2703 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 1720 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 1474 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20640 جنيهًا.

وأصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا برقم 149 لسنة 2023، يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أعمال تجارة أو تصدير أو استيراد المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة إلا بعد التسجيل لدى مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالنموذج المعد لذلك، مع إرفاق صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبيان المقر المخصص لعملية التداول والفروع إن وجد، والعلامة التجارية.

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 فى سوق صاغة مصر

قرار وزارى بحظر تجارة الذهب للمنشآت غير المسجلة

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كما ألزم القرار المخاطبين به بإخطار مصلحة الدمغة والموازين بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل للبيانات الخاصة بنشاطهم، ومنح القرار المخاطبين به مدة ستة أشهر للتسجيل بالمصلحة.

وأشادت إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالقرار الوزاري والذي وصفوه بأنه سيحقق نقلة مهمة على طريق تنظيم حركة تجارة الذهب والمشغولات الذهبية بالأسواق الداخلية.

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