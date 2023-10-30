سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 فى سوق صاغة مصر

يحرص الشباب المقبلين على الزواج مع اقتراب موعد زواجهم معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث هناك ثبات متواصل عالميا ومحليا قد شهدته أسعار الذهب اليوم عقب تسجيله أمس هبوط جديد بسوق الصاغة، بالتزامن مع عدم تغير أسعار أوقية الذهب ببورصة المعادن للإجازة الأسبوعية مع وجود ترقب للأسواق العالمية لحركة الدولار بالسوق الموازية أمام سعر الجنيه.

سعر الذهب اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في مصر بدون مصنعية

وتنشر "الدستور" بهذا التقرير سعر الذهب اليوم الإثنين 30- 10- 2023 في مصر بدون مصنعية.

وكشفت تقارير، أن الضبابية تظل تسيطر على سوق الصاغة، بالرغم من ارتفاع الملاذ الآمن الأسبوع الماضي، بينما يبلغ سعر جرام الذهب لعيار 21 الأكثر وجود انتشارا بالوجهين البحري والقبلي نحو مبلغ 2575 جنيهًا، وهو ذات سعره أمس غير شامل المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبدأت سوق الصاغة في تعاملاته اليومية على ثبات أسعار جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرا في مصر ليبلغ 2943 جنيها، وذلك علمًا بأنه العيار الأكثر جودة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وشهد سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ثباتا ملحوظا بعد هبوطه أمس خلال التعاملات اليوم ليبلغ 2575 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما عن العيار الأقل سعرا والأكثر انتشارا في الوجه البحري والقاهرة فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 استقرارا عند مستوى متراجع ليبلغ 2207 جنيهات فى التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما استقر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر عند 20600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وبلغ سعر سبيكة الذهب عيار 24 نحو 91233 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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سعر كيلو الذهب عيار 24 اليوم الاثنين

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالى 2.943 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام، واستقر سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 2006 دولارات وسط تذبذب مستوياته لينهى تداولاته أمس على أن يستأنف التداولات غدًا.