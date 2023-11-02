سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 فى مصر

سعر الذهب في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا على محرك البحث جوجل باعتبار المعدن الأصفر شيء مهم عند المصريين سواء للزينة أو كخزينة لحفظ أموالهم في الذهب الذي لا يمكن أن يفقد قيمته.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس

في التقرير التالي نعرض سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 في مصر، وخاصة عيار 21، وهو الأكثر أهمية في السوق المحلي.

شهدت أسعار الذهب شبه استقرارًا بعد الارتفاع الذي شهده على مدار الأيام الماضية بعد الأحداث السياسية التي شهدتها الساحة في غزة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،530 جنيه وللشراء 2،560 جنيه .

وسجل سعر الذهب عيار 18، وهو المتداول في المرتبة الثانية مباشرة، للبيع 2،169 جنيه، وللشراء 2،194 جنيه.

أما سعر الذهب عيار 24 للبيع 2،891 جنيه وللشراء 2،926 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 للبيع 2،650 جنيه وللشراء 2،682 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 للبيع 1،687 جنيه وللشراء 1،707 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،446 جنيه وللشراء 1،463 جنيه .

سعر الاونصة للبيع 89،923 جنيه وللشراء 90،990 جنيه.

سعر الجنيه الذهب للبيع 20،240 جنيه وللشراء 20،480 جنيه.

سعر الكيلو للبيع 2،891،429 جنيه وللشراء 2،925،714 جنيه.

مقارنة أسعار الذهب بنوفمبر 2022

شهد سعر الذهب للبيع والشراء قفزة غير مسبوقة في الأسعار بعد الأحداث السياسية التي شهدها العالم خلال العام الجاري، والتي كان أساسها أو بدايتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي دفعت الذهب للارتفاع بجنون في أسعاره كملاذ آمن للمستثمرين والمواطنين، وهو ما نلاحظه في مقارنة الأسعار التي شهدها الذهب في نوفمبر من العام الماضي 2022 وجاءت كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 1406 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 1230 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 1060 جنيهًا.

سعر الجنية الذهب 9840 جنيهًا.