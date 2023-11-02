الخميس 02 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 فى مصر

الذهب
الذهب

سعر الذهب في مصر من أكثر الموضوعات بحثًا على محرك البحث جوجل باعتبار المعدن الأصفر  شيء مهم عند المصريين سواء للزينة أو كخزينة لحفظ أموالهم في الذهب الذي لا يمكن أن يفقد قيمته.

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 

في التقرير التالي نعرض سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 في مصر، وخاصة عيار 21، وهو الأكثر أهمية في السوق المحلي.

شهدت أسعار الذهب شبه استقرارًا بعد الارتفاع الذي شهده على مدار الأيام الماضية بعد الأحداث السياسية التي شهدتها الساحة في غزة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 للبيع 2،530 جنيه وللشراء 2،560 جنيه .

وسجل سعر الذهب عيار 18، وهو المتداول في المرتبة الثانية مباشرة، للبيع 2،169 جنيه، وللشراء 2،194 جنيه. 

أما سعر الذهب عيار 24 للبيع 2،891 جنيه وللشراء 2،926 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 للبيع 2،650 جنيه وللشراء 2،682 جنيه.

سعر الذهب عيار  14 للبيع 1،687 جنيه وللشراء 1،707 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،446 جنيه وللشراء 1،463 جنيه .

سعر الاونصة للبيع 89،923 جنيه وللشراء 90،990 جنيه.

سعر الجنيه الذهب للبيع 20،240 جنيه وللشراء 20،480 جنيه. 

سعر الكيلو للبيع 2،891،429 جنيه وللشراء 2،925،714 جنيه. 

أسعار الذهب اليوم عيار 21 للجرام وسعر العملات الذهبية

تخطى 18 ألف جنيه للقنطار.. أسعار مزاد أقطان وجه بحري

مقارنة أسعار الذهب بنوفمبر 2022 

شهد سعر الذهب للبيع والشراء قفزة غير مسبوقة في الأسعار بعد الأحداث السياسية التي شهدها العالم خلال العام الجاري، والتي كان أساسها أو بدايتها الحرب الروسية الأوكرانية والتي دفعت الذهب للارتفاع بجنون في أسعاره كملاذ آمن للمستثمرين والمواطنين، وهو ما نلاحظه في مقارنة الأسعار التي شهدها الذهب في نوفمبر من العام الماضي 2022 وجاءت كالتالي: 

سعر الذهب عيار 24  1406 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 1230 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18  1060 جنيهًا.

سعر الجنية الذهب 9840 جنيهًا.

txt

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2023 في الأسواق

txt

ارتفاع طفيف.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 فى مصر

 

سعر الذهب سعر الذهب للبيع والشراء سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس سعر الذهب في مصر الذهب للبيع والشراء سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18

الأكثر قراءة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2-11-2023 والقنوات الناقلة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

سعر الدولار اليوم الخميس 2-11-2023 فى البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية

سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 فى مصر

عاجل.. استشهاد 195 فلسطينيًا على الأقل جراء العدوان الإسرائيلى على مخيم جباليا

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 2-11-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

يد تحمى ويد تبنى الوطن

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

سلسلة غارات على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى بغزة

عاجل.. أول رد من تل أبيب على استدعاء الأردن للسفير الإسرائيلى فى عمان

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر