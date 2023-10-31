الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أسعار الذهب اليوم عيار 21 للجرام وسعر العملات الذهبية

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم عيار 21 يشهد ارتفاعا طفيفا خلال المعاملات المسائية في أخر تحديث له بعد أن وصل الانخفاض عن سعره الافتتاحي خلال اليوم حيث افتتح سعر الذهب عيار 21 عند 2590 جنيها للجرام وبدأ في التراجع ببطء ثم تواصل أسعار الذهب اليوم عيار 21 الحركة نحو الصعود من جديد ولكن بشكل طفيف.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في آخر تحديث له 2570 جنيها للجرام الواحد دون إضافة سعر المصنعية والضريبة بعدما وصل في اقل سعر له اليوم وهو 2565 جنيه ويتوفر من هذا النوع الحلي والعملات الذهبية ويعتبر هو الأكثر تداولا والأكثر طلبا بين العيارات الثلاث لاستخدامه في الزينة وفي الادخار في الوقت ذاته.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

أما أسعار الذهب اليوم عيار 24 فسجلت اليوم في آخر تحديث لها 2937 جنيه للجرام وهو الأغلى ثمنا بين العيارات الثلاث لكونه الأنقى ذهبا من بينهم لذا يتوفر منه السبائك الذهبية والتي تتوفر بأوزان تبدأ من النصف جرام وحتى الكيلو جرام.

أقرأ أيضا: 

800 طن حجم طلب البنوك المركزية على الذهب منذ بداية 2023

تحديث.. سعر الذهب اليوم في مصر وسعر السبيكة عيار 24

أسعار الذهب اليوم عيار 18

وسعر الذهب عيار 18 سجل اليوم في آخر تحديث له دون إضافة سعر المصنعية 2203 جنيهات حيث ارتفع بشكل طفيف في آخر تحديث له ليكثر حاجز 2200 ويتوافر من هذا النوع الأشكال المتنوعة من المصوغات والحلي وهو الأقل سعرا بين العيارات 21 وعيار 18 ويتم الإستعانة به في شراء شبكات العروس وأيضا التهادي.

سعر العملات الذهبية اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب في آخر تحديث له بدون إضافة سعر المصنعية 20560 جنيها وهو يزن 8 جرامات من العيار 21 بينما يزن النصف جنيه 4 جرامات والربع جنيه جرامين ويتحدد السعر بناء على سعر عيار 21 في السوق مع اضافة سعر المصنعية على الجرام.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية في آخر تحديث له اليوم 1984 دولارا للأونصة.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر العملات الذهبية اليوم سعر الذهب عالميا

مواد متعلقة

800 طن حجم طلب البنوك المركزية على الذهب منذ بداية 2023

تحديث.. سعر الذهب اليوم في مصر وسعر السبيكة عيار 24

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

عاجل| بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل: "ترتكب جرائم ضد الإنسانية"

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"