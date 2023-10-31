أسعار الذهب اليوم عيار 21 للجرام وسعر العملات الذهبية

أسعار الذهب اليوم عيار 21 يشهد ارتفاعا طفيفا خلال المعاملات المسائية في أخر تحديث له بعد أن وصل الانخفاض عن سعره الافتتاحي خلال اليوم حيث افتتح سعر الذهب عيار 21 عند 2590 جنيها للجرام وبدأ في التراجع ببطء ثم تواصل أسعار الذهب اليوم عيار 21 الحركة نحو الصعود من جديد ولكن بشكل طفيف.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في آخر تحديث له 2570 جنيها للجرام الواحد دون إضافة سعر المصنعية والضريبة بعدما وصل في اقل سعر له اليوم وهو 2565 جنيه ويتوفر من هذا النوع الحلي والعملات الذهبية ويعتبر هو الأكثر تداولا والأكثر طلبا بين العيارات الثلاث لاستخدامه في الزينة وفي الادخار في الوقت ذاته.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

أما أسعار الذهب اليوم عيار 24 فسجلت اليوم في آخر تحديث لها 2937 جنيه للجرام وهو الأغلى ثمنا بين العيارات الثلاث لكونه الأنقى ذهبا من بينهم لذا يتوفر منه السبائك الذهبية والتي تتوفر بأوزان تبدأ من النصف جرام وحتى الكيلو جرام.

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أسعار الذهب اليوم عيار 18

وسعر الذهب عيار 18 سجل اليوم في آخر تحديث له دون إضافة سعر المصنعية 2203 جنيهات حيث ارتفع بشكل طفيف في آخر تحديث له ليكثر حاجز 2200 ويتوافر من هذا النوع الأشكال المتنوعة من المصوغات والحلي وهو الأقل سعرا بين العيارات 21 وعيار 18 ويتم الإستعانة به في شراء شبكات العروس وأيضا التهادي.

سعر العملات الذهبية اليوم

وسجل سعر جنيه الذهب في آخر تحديث له بدون إضافة سعر المصنعية 20560 جنيها وهو يزن 8 جرامات من العيار 21 بينما يزن النصف جنيه 4 جرامات والربع جنيه جرامين ويتحدد السعر بناء على سعر عيار 21 في السوق مع اضافة سعر المصنعية على الجرام.

سعر الذهب عالميا

وسجل سعر الذهب على شاشة البورصة العالمية في آخر تحديث له اليوم 1984 دولارا للأونصة.