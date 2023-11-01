سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2023 في الأسواق

مع بدء التعاملات الصباحية يسعى الشباب المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2023 عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء حالة من الاستقرار بمستهل التعاملات، وذلك بعد التراجع الأخير الذي حققته أسعار الذهب اليوم عيار 21 بمبلغ 7 جنيهات، بسعر جرام الذهب الواحد.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2023

ويرصد «الدستور» في هذا التقرير التالي أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية، وسعر الجنيه الذهب.

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء صباحًا في سوق الصاغة، وذلك مع بداية الشهر فلم تسجل أسعار الذهب اليوم وجود أي تحرك جديد، طبق ما جاء عن أمير رزق، بصفته خبير المشغولات الذهبية، خلال تحديثه المباشر عن سعر الذهب وانخفض السعر عالميًا.

سعر الذهب اليوم في مصر صباحًا

هدأ سعر الذهب اليوم صباحًا في أسواق الصاغة والمحال التجارية، وننشر سعر الذهب اليوم عيار 21، وعيار 18، عيار 24، والذهب بالدولار وأخيرًا أسعار الجنيه الذهب عقب تراجعه 40 جنيهًا اليوم.

سعر الذهب في مصر في الأيام الماضية سجل ما بين كافة مسارات الارتفاع والانخفاض تارة أخرى، ونرصد لكم أسعار الأعيرة عن اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات.

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 نوفمبر عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 في أسواق الصاغة، وسجل عيار 18 نحو مبلغ 2216 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 1 نوفمبر

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 في أسواق الصاغة، وسجل عيار 21 نحو قيمة 2585 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 1 نوفمبر

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 في أسواق الصاغة، وسجل عيار 24 نحو 2954 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 1 نوفمبر

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 في أسواق الصاغة، وسجل الجنيه الذهب نحو مبلغ 20680 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 نوفمبر بالدولار

تراجع سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-11-2023 ببورصة الذهب العالمية، وسجل نحو مبلغ 1991 دولارًا.