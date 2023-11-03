الوداد يعلن وفاة لاعبه قبل أيام من نهائى الدورى الأفريقى

أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، وفاة لاعبه الشاب أسامة فلوح، بعد تعرضه لحادث سير خطير منذ أكثر من شهرين.

وتعرض لاعب الوداد الشاب أسامة فلوح لحادث سير خطير يوم 11 أغسطس الماضي حسبما أشار الحساب الرسمي للنادي المغربي.

واصطدم اللاعب الذي كان على متن سيارة رفقة أصدقائه بشاحنة كبيرة وهو ما استدعى لنقله للمستشفى قبل أن يتم نقله لمستشفى أخرى.

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الوداد المغربي: أسامة فلوح في ذمة الله

نشر الحساب الرسمي لنادي الوداد البيضاوي المغربي على فيس بوك " أسامة فلوح في ذمة الله. بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح".

وأضاف البيان الذي نشره النادي المغربي " بهذه المناسبة الحزينة، يتقدم السيد سعيد الناصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والاطقم والاداريين، وجميع المستخدمين، الى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات الوداد الرياضي، بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وانا لله وانا اليه راجعون".

وانضم اللاعب الشاب الذي كان يلعب في مركز الظهير الأيسر، في الصيف الماضي قادمًا من أنجيه الفرنسي ولم يكن قد خاض أي مباراة حتى الآن بقميص الوداد.

وسبق للاعب الشاب أن لعب في صفوف الفتح الرباطي المغربي وستراسبورج الفرنسي وأنجيه الفرنسي.

ويلتقي الوداد البيضاوي المغربي مع صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي الدوري الأفريقي، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 5 نوفمبر في المغرب، وتقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا يوم 11 نوفمبر.

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