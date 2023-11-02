يحرص عشاق كرة القدم والمحبين على معرفة موعد نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، حيث تصدر محرك البحث موعد المباراة النهائية والأولى تاريخيا من بطولة الدوري الإفريقي (نسخة 2023)، والتي تجمع بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، كافة محركات جوجل، على مدار الساعات القليلة الماضية.

موعد نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير موعد نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي.

ويأتي ذلك، عقب معرفة طرفي المباراة النهائية بشكل رسمي ونهائي، بعد صعود الثنائي الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، على حساب كلا من الترجي التونسي والأهلي.

ضربات الجزاء تمنح الوداد نهائي الدوري الإفريقي

منحت ضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، فريق الوداد البيضاوي، بطاقة التأهل إلى نهائي الدوري الإفريقي على حساب الترجي التونسي، بعد انتهاء مجموع المواجهتين ذهابا وإيابا بهدف نظيف لكل فريق.

صن داونز عقدة الأهلي الأزلية

أما صن داونز الجنوب إفريقي، تمكن من تحقيق المعجزة وإقصاء الأهلي من البطولة، ليصبح بمثابة عقدة أزلية للمارد الأحمر، لا يستطيع التخلص منه، مستغلا فوزه في مواجهة الذهاب على ملعبه الأحد الماضي بهدف نظيف، بينما حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة الإياب والتي جمعت بين الفريقين، أمس الأربعاء، على ستاد القاهرة الدولي "ملعب الرعب".

موعد ذهاب نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد وصن داونز

تقام المباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي "السوبر ليج"، في نسختها الأولى تاريخيا، في تمام السابعة مساء الأحد المقبل، حينما يستضيف الوداد المغربي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، على ملعب المركب محمد الخامس، بالعاصمة الدار البيضاء.

موعد إياب نهائي الدوري الإفريقي بين صن داونز والوداد المغربي

تقام مواجهة الإياب على لقب نهائي الدوري الإفريقي "السوبر ليج"، السبت الموافق 11 نوفمبر الجاري، وتحديدا على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بجنوب إفريقيا، عندما يواجه صن داونز نظيره الوداد المغربي.

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القنوات الناقلة لمواجهتي نهائي الدوري الإفريقي بين الوداد وصن داونز

تنقل مواجهتي الذهاب والإياب، بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، على لقب نهائي الدوري الإفريقي، في نسختها الأولى تاريخيا، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المختلفة، فضلا عن قنوات أبوظبي الرياضية والمغربية الرياضية، وبي إن سبورت القطرية، وssc السعودية.

ويسبق المباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي، والتي تجمع بين الوداد المغربي وصن داونز الجنوب إفريقي، أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقين.