تشكيل مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية

كشف الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه نيوكاسل يونايتد، في الدور الرابع “ثمن النهائي”، لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كاراباوا كاب” موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في كأس الرابطة والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية، فتُقام في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ أولد ترافورد”، معقل فريق “الشياطين الحمر”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل في كأس الرابطة

أما عن تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل، فشهد إجراء 7 تغييرات عن تشكيل آخر مباراة للفريق في الديربي أمام مانشستر سيتي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - سيرجيو ريجيليون

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - حنبعل المجبري - ماسون ماونت

خط الهجوم: أنتوني - أليخاندرو جارناتشو - أنتوني مارسيال

يُذكر أن تلك المباراة هي الأولى لـ مانشستر يونايتد، بعد الهزيمة على يد ضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف دون مقابل، على ملعب “أولد ترافورد”، في ديربي المدينة الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية

ومن جهته، كشف إيدي هاو، المدير الفني لـ نيوكاسل يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه مانشستر يونايتد.

وجاء تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: دوبرافكا

خط الدفاع: ليفرامنتو - كرافث - دوميت - تارجت

خط الوسط: هال - لونجستاف - ويللوك

خط الهجوم: مات ريتشي - جويلينتون - أنتوني ججوردون