الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النني بديلاً.. تشكيل أرسنال أمام وست هام يونايتد في كأس الرابطة

محمد النني
محمد النني

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للأرسنال، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه وست هام يونايتد، في الدور الرابع “دور الـ 16”، لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية “كاراباوا كاب”، موسم 2023-2024.

موعد مباراة أرسنال ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة أرسنال ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة، فتُقام في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “لندن الأولمبي”، معقل فريق “الهامرز”.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 2 HD.

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تشكيل أرسنال أمام وست هام يونايتد

أما عن تشكيل أرسنال أمام وست هام يونايتد، فشهد البدء بـ آيرون رامسديل كأساسي في حراسة المرمى، بينما يجلس المحترف المصري محمد النني على مقاعد البدلاء، كما خرج إميل سميث رو من القائمة بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل أرسنال أمام وست هام يونايتد كالآتي:

في حراسة المرمى: آيرون رامسديل

خط الدفاع: بنجامين وايت - بيوتر كيويور - جابرييل ماجالهايس - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: جورجينيو - كاي هافيرتز - فابيو فييرا

خط الهجوم: ريان نيلسون - لياندرو تروسارد - إيدي نيكيتاه

تشكيل ارسنال وست هام يونايتد رابطة المحترفين الإنجليزية محمد الننى النني

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