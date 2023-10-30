حصاد المحترفين.. تألق صلاح ومرموش وعودة الننى للظهور مع أرسنال

شهد الأسبوع الحالي، تألق العديد من النجوم المصريين المحترفين في الخارج، خلال مشاركتهم مع أنديتهم في الدوريات المختلفة.

صلاح يسجل ويقود ليفربول للفوز على نوتنجهام

سجل محمد صلاح هدفًا لفريقه ليفربول، ليقوده لتحقيق الفوز على ضيفه نوتنجهام فورست، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، على ملعب (أنفيلد)، في إطار الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي.

وكان البرتغالي ديوجو جوتا، قد افتتح التسجيل في الدقيقة 31، ثم أضاف الأوروجوياني داريو نونيز، الهدف الثاني في الدقيقة 35، قبل أن يتمكن محمد صلاح، من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 77.

ورفع محمد صلاح، رصيده إلى 8 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف النرويجي إيرلينج هالاند، صاحب الصدارة، برصيد 11 هدفًا.

عمر مرموش يسجل ثنائية لفرانكفورت في شباك دورتموند

قدم عمر مرموش، مستويات رائعة خلال مشاركاته مع فريقه إينتراخت فرانكفورت، في مباراته أمام ضيفه بروسيا دورتموند، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، في إطار الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الألماني.

وتمكن مرموش، من تسجيل هدفين، الأول، في الدقيقة الثامنة عبر ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة 24، ليرفع النجم المصري رصيده من الأهداف إلى 4 أهداف في الموسم الحالي لـ«بوندسليجا».

محمد النني يعود مجددًا للظهور مع أرسنال في الـ«بريميرليج»

شهدت مباراة أرسنال وضيفه شيفيلد يونايتد، عودة النجم المصري محمد النني، للمشاركة مع الـ«جانرز» في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وحقق أرسنال فوزًا كبيرًا على شيفيلد، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الإمارات، في إطار الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحل النني بديلًا في الدقيقة 89، قبل أن يصنع الهدف الخامس للفريق اللندني، في الدقيقة 90+6، الذي سجله الياباني تاكيهيرو تومياسو.

وتعود آخر مشاركة للنني مع أرسنال، إلى 31 يناير عام 2022، عندما حل بديلًا في الدقيقة 74 من عمر مباراة فريقه أمام برايتون، التي انتهت بفوز «الجانرز»، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن الجولة الثامنة عشرة من عمر المسابقة.

مصطفى محمد يعود للمشاركة مع نانت بعد انتهاء إيقافه

عاد مصطفى محمد مهاجم نانت للمشاركة مع فريقه أمام لانس، في المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي، في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.

وعاد مصطفى محمد، للمشاركة مجددًا بعد انتهاء فترة إيقافه، عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، لاعتراضه على حكم مباراة نانت ورين، في الجولة السابعة من عمر المسابقة.

وغاب النجم المصري، عن مباراتي فريقه أمام ستراسبورج ومونبيليه، في الجولتين الثامنة والتاسعة من عمر الدوري الفرنسي.

وحل مصطفى محمد، بديلًا في الدقيقة 60، من زمن المباراة، التي انتهت بفوز لانس، برباعية نظيفة.

إصابة مفاجئة تحرم «تريزيجيه» مع المشاركة مع طرابزون سبور

تعرض النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، لإصابة مفاجئة، حرمته من المشاركة مع فريقه طرابزون سبور، في مباراته أمام فاتح كاراجومرك، في إطار الجولة العاشرة لمسابقة الدوري التركي.

وكان التشكيل الأساسي لطرابزون سبور، قد شهد تواجد اسم «تريزيجيه»، قبل أن يتعرض اللاعب لإصابة خلال عملية الإحماء، وقبل انطلاق المباراة بدقائق، ليقرر المدرب خروجه من القائمة.

وأعلن النادي التركي في بيان رسمي، أن تريزيجيه قد شعر بألم في معصمه أثناء عملية الإحماء.

وغاب تريزيجيه عن قائمة فريقه لمباراة آلانياسبور في الجولة الماضية بالدوري التركي، بعد إصابته خلال المباراة الودية للمنتخب المصري أمام الجزائر.