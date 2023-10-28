السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة الننى.. "هاتريك" نيكيتياه يقود أرسنال لاكتساح شيفيلد بخماسية

نيكيتياه
نيكيتياه

اكتسح أرسنال  نظيره شيفيلد يونايتد اليوم بخماسية نظيفة، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.


الفوز حافظ لأرسنال على وصافة البريميرليج بـ 24 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر توتنهام، بينما وقع شيفيلد في المركز الأخير بنقطة وحيدة.


خماسية أرسنال كان لإيدي نيكيتياه نصيب الأسد بتسجيله "هاتريك" في الدقائق 28 و50 و58، بينما سجل فابيور فييرا وتومايسو الهدفين الآخرين بالدقائق 88 و90.


محترفنا المصري محمد النني شارك في اللقاء كبديل بالدقيقة 89، بدلًا من ديكلان رايس.


تشكيل أرسنال في لقاء شيفيلد


وقاد إيدي نيكيتياه، هجوم أرسنال، في لقاء اليوم، إلى جانب كل من جابرييل مارتينللي، وبوكايو ساكا، وكاي هافريتز.

وتواجد لاعب الوسط النرويجي مارتن أوديجارد، على مقاعد بدلاء "جانرز"، إلى جانب المصري محمد النني، الذي عاد مجددًا للظهور في قائمة المباراة، حيث يتواجد بديلًا في مواجهة شيفيلد.

وجاء تشكيل أرسنال، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بين وايت، ويليام سالبيا، جاكوب كيوير، أولكسندر زينشينكو

خط الوسط: كاي هافريتز، ديكلان ريس، إيميل سميث رووي

خط الهجوم: جابرييل مارتينللي، إيدي نيكيتياه، بوكايو ساكا

 

 

 

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