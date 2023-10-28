السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. نكيتياه يمنح التقدم لـ أرسنال أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

أرسنال
أرسنال

أنهى فريق أرسنال، الشوط الأول، من مباراته أمام ضيفه شيفيلد يونايتد، بتقدم بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، على ستاد الإمارات، في إطار الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المهاجم إيدي نيكيتياه، هدف التقدم لأرسنال، في الدقيقة الثامنة والعشرين، بعد تمريرة رائعة من زميله ديكلان رايس.

ويطمح «جانرز» لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على موقعه في المركز الثاني، والحفاظ على فارق النقطتين مع توتنهام هوتسبير، صاحب الصدارة.

وجاء تشكيل أرسنال، على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بين وايت، ويليام سالبيا، جاكوب كيوير، أولكسندر زينشينكو

خط الوسط: كاي هافريتز، ديكلان ريس، إيميل سميث رووي

خط الهجوم: جابرييل مارتينللي، إيدي نيكيتياه، بوكايو ساكا

ويحتل أرسنال، المركز الثالث في جدول ترتيب «بريميرليج» برصيد 21 نقطة، بينما يحتل شيفيلد يونايتد، المركز العشرين والأخير في الجدول، برصيد نقطة واحدة.

ارسنال شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز إيدي نيكيتياه توتنهام

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