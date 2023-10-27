السبت 28 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يزاحم ريال مدريد على ضم جابرييل خيسوس من آرسنال

جابرييل خيسوس
جابرييل خيسوس

أبدى ناديا برشلونة وريال مدريد الإسبانيين رغبتهما في التعاقد مع النجم البرازيلي جابرييل خيسوس، مهاجم أرسنال الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة.

ريال مدريد ينافس برشلونة على ضم جابرييل خيسوس من أرسنال

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن ناديي برشلونة وريال مدريد يرغبان في  الحصول على خدمات جابرييل خيسوس، لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق، رغم تعاقده مع خوسيلو.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع خوسيلو في صيف 2023 المنصرم، قادمًا من إسبانيول على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن ريال مدريد يريد التعاقد مع جابرييل خيسوس، لتعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقل إلى صفوف اتحاد جدة السعودي في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر بالمجان بعد انتهاء عقده.

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في حين يرغب فريق برشلونة في التعاقد مع جابرييل خيسوس، ليكون بديلًا محتملًا على المدة الطويل لنظيره البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي يبلغ من العمر 35 عامًا.

وأكدت الصحيفة، أنه في المقابل لن يسمح ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التفريط في خدمات جابرييل خيسوس؛ نظرًا لكونه أحد الركائز الأساسية في الفريق.

وكان جابرييل خيسوس قد انضم إلى صفوف أرسنال في صيف 2022، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة المقبلة في كلاسيكو الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية وشرسة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023/ 2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، غدًا السبت، في الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

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