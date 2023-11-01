ركلات الترجيح تقود الوداد لنهائي الدوري الأفريقي على حساب الترجي

فاز الوداد المغربي على نظيره الترجي التونسي في المباراة التي جمعتهما بإياب الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بتقدم الترجي بهدف دون رد، وهو ما يعني تعادل الفريقين في مجموع المباراتين بهدف لكل منهما، ليتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل لنهائي البطولة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفرض الترجي سيطرته على مجريات اللعب من بداية المباراة، بينما جاء الأداء الهجومي بين كلا الفريقين ضعيفًا.

وانحصر اللعب في ربع الساعة الأول من المباراة في وسط الملعب، في ظل محاولات كلا الفريقين لفرض استحواذه ونقل الكرة للمناطق الهجومية من أجل تسجيل هدف التقدم.

واستمرت محاولات كلا الفريقين للوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم، ولكن أغلب المحاولات الهجومية من لاعبي الفريقين فشلت في الوصول للمرمى بسبب التسرع في إنهاء الهجمات.

وجاءت أخطر فرص لاعبي الترجي في الدقيقة 20 من ركلة ركنية نفذت عرضية ومرت من جميع اللاعبين ووصلت أمام ياسين مرياح وحاول تسديدها في المرمى ولكن الكرة وصلت بين يدي حارس الوداد.

وشهدت أحداث الشوط الأول خشونة بين لاعبي الفريقين في الالتحامات تسببت في احتساب 18 خطأ بالتساوي بينهما.

وحاول لاعبو فريق الوداد البيضاوي استغلال الأخطاء التي احتسبت لهم وتسجيل هدف من ركلة حرة مباشرة ولكن دفاعات الترجي أحبط محاولاتهم.

واستمر استحواذ لاعبي فريق الترجي على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وتحول أدائهم الهجومي وأصبحوا أكثر فعالية، فيما لم يظهر الوداد أي قوة هجومية في الشوط.

وهدد لاعبو فريق الترجي مرمى الوداد بأكثر من فرصة خلال الشوط الثاني وكانوا قريبين من تسجيل هدف التقدم في أكثر من فرصة.

وسجل رودريجو سيلفا هدف التقدم لفريق الترجي في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعدما حول عرضية زميله أسامة بوجرة برأسه على يمين الحارس.

وسدد أسامة بوجرة كرة قوية في الدقيقة 80 من على حدود منطقة جزاء الوداد وأمسكها الحارس.

وسدد يان ساسي كرة قوية لفريق الترجي في الدقيقة 83 بعد عرضية من ركلة ركنية وارتطمت تسديدته بالقائم وارتدت وأبعدها دفاع الوداد.

وسجل رودريجو سيلفا هدف الترجي الثاني في الدقيقة 88 بعدما مرر الكرة ليان ساسي ووضعه في انفراد بحارس المرمى ثم أعاد ساسي الكرة له وسجلها في الشباك ولكن الحكم أشار لوجود حالة تسلل.

واستحوذ لاعبو الترجي على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 60% مقابل 40% لصالح فريق الوداد البيضاوي المغربي.

ركلات الترجيح

وسجل ياسين مرياح الركلة الأولى لفريق الترجي على يمين الحارس، وسجل يحيى جبران لفريق الوداد الركلة الأولى في نفس الزاوية.

وأهدر رودريجو سيلفا الركلة الثانية لفريق الترجي وسددها على يسار الحارس وتصدى لها يوسف المطيع، ثم سجل أيوب العملود الركلة الثانية على يمين حارس الترجي أمين الله مميش.

وسجل سامح الدربالي ركلة الجزاء الثالثة لفريق الترجي، وسجل أمين أبوالفتح الركلة الثالثة لفريق الوداد.

وسجل رائد بن شيبة الركلة الرابعة لفريق الترجي، وبعدها أحرز محمد أوناجم الركلة الرابعة للوداد بتسجيلها على يسار الحارس، ليستمر تقدم الوداد في نتيجة ركلات الترجيح بـ4-3.

وتقدم محمد توجاي لتسديد الركلة الخامسة لفريق الترجي، وسجلها على يمين الحارس، فيما سجل بولي جونيور سامبو هدف التأهل للوداد.