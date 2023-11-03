تفاصيل عقوبات لاعبى الأهلى بعد الخروج من بطولة الدورى الإفريقى

استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على توقيع عقوبة مالية علي لاعبي الفريق الأول بعد الخروج من الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي في نسخته الجديدة.

جاء قرار المجلس بعد تراجع النتائج خلال مشوار الفريق في البطولة وأيضًا لوجود بعض الأزمات والمشاكل بين اللاعبين والتي أثرت في المستوي وتوديع البطولة أمام صن داونز.

وكشف مصدر مسئول أن بطولة الدوري الإفريقي لها لائحة منفصلة عن اللائحة الداخلية للفريق قبل انطلاق البطولة بعد موافقة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني.

وأضاف المصدر أن العقوبة المالية علي اللاعبين لن تزيد عن 100 ألف جنيه لكل لاعب وشهر من الجهاز الفني وذلك بعد خسارة بطولتي السوبر الإفريقي والخروج من الدور قبل النهائي للدوري الإفريقي.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب أخطر خالد بيبو، مدير الكرة، بقرار العقوبة وتجميد المستحقات لحين استعادة الانتصارات في المباريات المحلية والتي ستبدأ من لقاء المقاولون العرب لضمان استرداد قمة الدوري.

مران الأهلى.. الفريق يواصل تدريباته على ملعب التتش

كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع ‏الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الجهاز المعاون له لمناقشة العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون ‏المرتقبة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات ‏متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حرص على عقد محاضرة للاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون ‏العرب التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وناقش كولر العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون المرتقبة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني للفترة المقبلة.‏