الجمعة 03 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل عقوبات لاعبى الأهلى بعد الخروج من بطولة الدورى الإفريقى

لاعبي الأهلي
لاعبي الأهلي

استقر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب على توقيع عقوبة مالية علي لاعبي الفريق الأول بعد الخروج من الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي في نسخته الجديدة.

جاء قرار المجلس بعد تراجع النتائج خلال مشوار الفريق في البطولة وأيضًا لوجود بعض الأزمات والمشاكل بين اللاعبين والتي أثرت في المستوي وتوديع البطولة أمام صن داونز.

وكشف مصدر مسئول أن بطولة الدوري الإفريقي لها لائحة منفصلة عن اللائحة الداخلية للفريق قبل انطلاق البطولة بعد موافقة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني.

وأضاف المصدر أن العقوبة المالية علي اللاعبين لن تزيد عن 100 ألف جنيه لكل لاعب وشهر من الجهاز الفني وذلك بعد خسارة بطولتي السوبر الإفريقي والخروج من الدور قبل النهائي للدوري الإفريقي.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب أخطر خالد بيبو، مدير الكرة، بقرار العقوبة وتجميد المستحقات لحين استعادة الانتصارات في المباريات المحلية والتي ستبدأ من لقاء المقاولون العرب لضمان استرداد قمة الدوري.

مران الأهلى.. الفريق يواصل تدريباته على ملعب التتش

 كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي واصل تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب التي تجمع ‏الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع الجهاز المعاون له لمناقشة العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون ‏المرتقبة.‏

وخاض اللاعبون تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد، في ظل تلاحم المباريات بالفترة الماضية، قبل أن يؤدي الجميع فقرات ‏متنوعة وفقًا لبرنامج التحضير للمباريات المقبلة.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حرص على عقد محاضرة للاعبي الفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون ‏العرب التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وناقش كولر العديد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد لمباراة المقاولون المرتقبة، في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز ‏الفني للفترة المقبلة.‏

محمود الخطيب لجنة التخطيط الاهلى الدوري الإفريقي خالد بيبو

مواد متعلقة

موكوينا مدرب صن داونز: مباراة الذهاب كانت نقطة الانطلاق لعبور الأهلى

تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

بعد الخروج الإفريقى.. جدول مباريات الأهلى خلال شهر نوفمبر الحالى

الأكثر قراءة

عاجل.. الحكومة تعلن تحريك أسعار البنزين.. يبدأ العمل بها اليوم

تفاصيل عقوبات لاعبى الأهلى بعد الخروج من بطولة الدورى الإفريقى

عاجل.. استشهاد 10 جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى عمال القبور شمال قطاع غزة

تفاصيل التحقيقات فى مصرع لص قفز من شرفة مسكن بـ6 أكتوبر

فصائل عراقية: مرحلة جديدة لنصرة فلسطين تبدأ الأسبوع المقبل

عاجل.. فرنسا ترسل حاملة طائرات هليكوبتر إلى سواحل غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: الإبعاد الجماعى فى العقيدة الصهيونية (3)

محمد رفعت

مصر على كل الجبهات!

عبد الرحيم طايع

حدودنا الجغرافية وحدود الآخرين

محمد عبدالعزيز

بلا مَنّ ولا أذى.. جهد المُقل وأضعف الإيمان

جلال حمام

أمننا القومى خط أحمر.. قادرون على حمايته

د. محمد عفيفي

وعد بلفور

ماجد حبته

استفزاز كوريا الشمالية!

لواء.حمدى البطران

الأمن القومى المصرى وتحديات الجوار

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام الصهاينة.. وثائق بريطانية: إسرائيل وضعت خطة سرية قبل 52 عامًا لترحيل آلاف الفلسطينيين من غزة إلى سيناء

نتنياهو: نحن فى حرب اقتصادية وسننتصر فيها

التصعيد فى غزة.. شكري يتلقى اتصالًا من نظيريه الروسى والنيوزيلاندية ومسئول أوروبى