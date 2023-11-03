لن تحجبوا الحقيقة.. كواليس 3 اعتداءات للاحتلال الإسرائيلى على طاقم "القاهرة الإخبارية"

مضايقات عدة تعرض لها طاقم "القاهرة الإخبارية"، خلال تغطيتها المباشرة لأحداث الحرب والعدوان على غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وخاصة مع طاقم مراسلة القناة "دانا أبو شمسية" التي تعرضت لاعتداءات ومضايقات خلال تغطيتها 3 مرات، نرصدها في السطور التالية:

الجمعة 13 أكتوبر 2023

في التاريخ أعلاه، كانت المرة المرة الأولى حين نقلت دانا أبو شمسية مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، صورة حية لإطلاق فرق الخيالة ووحدة اليمام الإسرائيلية، قنابل صوت ومسيلة للدموع على مجموعة من المتظاهرين دعمًا للفصائل الفلسطينية.

وأضافت "أبو شمسية" أن قوات الاحتلال منعت الصحفيين من الاقتراب من المسجد الأقصى وحاولت الاعتداء على طاقم قناة القاهرة الإخبارية ومنع المصورين من نقل الأحداث.

أحمد الطاهرى: "المتحدة" تُحمل قوات الاحتلال مسئولية سلامة طاقمها الإعلامى

وقال الإعلامي أحمد الطاهري، إن الاتصال انقطع مع معظم أطقم قطاع القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في قطاع غزة، وبينها فضائية "القاهرة الإخبارية".

وأكد، خلال برنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الشركة تحمل سلطة الاحتلال مسئولية أمنهم وسلامتهم، منوهًا إلى الاعتداء على أطقم "القاهرة الإخبارية" في القدس.

كواليس الاعتداء الأول على طاقم "القاهرة الإخبارية"

وكشفت دانا أبوشمسية، مراسل القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، تفاصيل الاعتداء على طقم القناة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc»، مع الإعلامي أحمد فايق، إنه كان هناك اعتداء مباشر من قوات الاحتلال على الأطقم الصحفية والإعلامية، إذ أطلقت قوات الاحتلال قنبلتي غاز مسيلتين للدموع ما أثر على تغطية الأطقم للأحداث.

وأضافت «أبوشمسية» أنه بعد تدخل متطوعى الهلال الأحمر والإسعاف الفلسطيني لعلاجهم، واصلوا مهمتهم الإعلامية.. نحن الآن بصحة وسلامة، وطلعنا بأقل الأضرار»، مشيرة إلى أنه كل فلسطيني يقاوم بطريقته، والإعلام هو رسالة، ورسالتهم المهنية تنطلق بأن هذا من واجبهم الوطني قبل أن يكون واجبهم المهني.

وأكدت أن هناك شغفا وتحديا وقوة، فأصحاب الحق لا يخافون، ولكن في المقابل يجب الحفاظ على الأمن والسلامة لاستمرار التغطية، لافتة إلى أن المهم لديهم ليس الوصول لتغطية أو صورة عظيمة ولكن المهم ضمان وصول هذه الصورة ونقلها وفضح جرائم الاحتلال أمام العالم أجمع.

الجمعة 27 أكتوبر 2023

وتعرضت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، لمضايقات من قِبَل قوات الاحتلال خلال تغطيتها الحية من القدس، والتي رصدت فيها انتشارًا واسعًا لقوات الاحتلال في شوارع القدس.

وقالت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إن الاحتلال يستخدم القنابل الغازية منتهية الصلاحية بالقدس، علاوة على إطلاق قوات الاحتلال قنابل صوتية لمنع دخول المسجد الأقصى، مؤكدة أن قوات الاحتلال منعت دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، إضافة إلى وضع حواجز عسكرية ومتاريس حديدية بمداخل البلدة القديمة للقدس.

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الجمعة 3 نوفمبر 2023

وأصيبت "دانا أبو شمسية"، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في القدس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في القدس لمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وأدانت قناةُ "القاهرةِ الإخباريةِ"، في بيان، ما تعرض له طاقمها في القدس من اعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت القناة: "تدين القاهرة الإخبارية ما تعرض له طاقمها في القدس من اعتداءات أثناءَ تأديةِ مهامِهم في نقلِ الصورةِ الحيةِ والمباشرةِ لإطلاعِ الرأيِ العامِ العربيِ والعالميِ على الجرائمِ التي تجري بعدَ غلْقِ جميعِ مداخلِ المدينةِ المقدسةِ وقمْعِ المصلين".

وتابعت: " نحملُ الاحتلالَ المسئوليةَ الكاملةَ عن سلامةِ طاقَمِ عملِنا في الأراضي المحتلة، مشددة على أنَها ستواصلُ العملَ على إيصالِ نبضِ الشارعِ الفلسطيني وقضيتِهِ العادلةِ أمامَ العالمِ أجمعِ وإيصالِ صوتهِ إلى المحافلِ الدوليةِ لفَضْحِ ما يتعرضُ له من جرائمَ وممارساتٍ من قِبلِ الاحتلالِ الإسرائيلي".