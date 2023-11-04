استمرار الارتفاع.. سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

ننشر لكم سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية، وشهدت أسعار الذهب تقلبات ملحوظة في الفترات الماضية، واستمر ارتفاع سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في الأسواق، ليسجل 2550 جنيه للبيع 2525 جنيه للشراء، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين والشباب المقبلين على الزواج عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن أسعار الذهب بشكل يومي.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب عيار 24 اليوم



يصل سعر الذهب عيار 24 الآن لنحو 2914.25 جنيه للبيع، و2885.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 اليوم



ووصل سعر عيار 22 2671.5 جنيه للبيع، و2645.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 الآن



كما وصل سعر الذهب عيار 21 للبيع 2550 جنيه، و2525 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18 الآن



يصل سعر الذهب عيار 18، لنحو للبيع 2185.75 جنيه، و2164.25 للشراء.

سعر الذهب عيار 14 النهارده



واستقر سعر الذهب عيار 14 ليسجل 1700جنيه للبيع، و1683.25جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 النهارده



ووصل سعر الذهب عيار 12 الي 1457.25 جنيه للبيع، و1442.75جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 الآن



ووصل سعر الذهب عيار 9 ليسجل 1092.75 جنيه للبيع، و1082.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم



ووصل سعر الجنيه الذهب يسجل 20400 للبيع، و20200 جنيه للشراء.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 7285 جنيه.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 14570 جنيه.

سعر سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام نحو 90625 جنيه.

وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقاءه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.