أسعار الذهب اليوم السبت 4-11-2023 فى مصر بدون مصنعية فى الصاغة

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-11-2023 من أكثر الكلمات الدلالية بحثا عبر المنصات الإلكترونية ومواقع الإنترنت حاليا والذي يشهد تراجعا طفيف في محلات الصاغة المصرية وذلك بالتوافق مع ارتفاع طفيف أيضا لأسعار الأوقية بالبورصة العالمية خلال تعاملات الأيام الأخيرة عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم السبت 4-11-2023 في مصر بدون مصنعية في الصاغة

يبحث دائما الراغبين في استثمار مدخراتهم عن أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 4-11-2023 بدون مصنعية في الصاغة عبر موقع جوجل البحثي لكونه ملاذ آمن للاستثمار في ظل توتر الأوضاع في الشرق الأوسط بسبب أحداث قطاع غزة وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2914.25 جنيه.

الشراء 2885.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2671.5 جنيه.

الشراء 2645.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2550 جنيه.

الشراء 2525 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2185.75 جنيه.

الشراء 2164.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1700 جنيه.

الشراء 1683.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1457.25 جنيه.

الشراء 1442.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1092.75 جنيه.

الشراء 1082.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 20400 جنيه.

الشراء 20200 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.

سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1989$.

الشراء 1988$.

بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.