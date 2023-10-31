أجندة إجازات عام 2024 الرسمية.. ورابط الاستعلام عنها

زاد البحث عن أجندة إجازات عام 2024 الرسمية مع اقتراب انتهاء العام الحالي 2023 وحصول موظفي الدولة والقطاع الخاص على آخر إجازات العام وهى إجازة عيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر وذلك في ذكرى انتصارات أكتوبر 1973 حيث تمنح الدولة كافة الإجازات والعطلات الرسمية بأجر كامل.

أجندة إجازات عام 2024 الرسمية

من أكثر الأمور التي تهم الملايين من موظفي الدولة والقطاع الخاص أجندة إجازات عام 2024 الرسمية لذلك تتصدر قائمة البحث خلال الربع الأخير من العام ليعرفوا جدول التنزهات والسفر والرحلات خلال العام دون تعطيل أعمالهم والتي جاءت كما يلي:-

إجازة عيد الميلاد المجيد وهو عيد ديني قبطي يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة وهى إجازة وطنية يوم الخميس الموافق 28 يناير 2024.

إجازة عيد الفطر المبارك وهو عيد ديني للمسلمين خلال الفترة من يوم الاربعاء الموافق 10 _ الجمعة الموافق 12 إبريل 2024.

اجازة عيد تحرير سيناء وهو إجازة وطنية يوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل 2024.

إجازة عيد العمال وهو إجازة اجتماعية يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

اجازة شم النسيم وهو إجازة قومية يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.

اجازة عيد الأضحى المبارك وهو إجازة دينية عند المسلمين خلال الفترة من يوم الاثنين 17 _ يوم الأربعاء 20 يونيو 2024.

اجازة ثورة يونيو وهو إجازة وطنية يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

اجازة رأس السنة الهجرية وهو اجازة دينية للمسلمين يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.

اجازة ثورة يوليو وهى إجازة وطنية يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

اجازة المولد النبوي الشريف وهو اجازة دينية للمسلمين يوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2024.



اجازة انتصارات أكتوبر وهو اجازة وطنية يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

رابط الاستعلام عن الإجازات والعطلات الرسمية للدولة 2024

يمكن معرفة مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية من خلال الموقع الرسمي الخاص المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم تحديد كافة العطلات الرسمية التي تمنح فيها الدولة الموظفين والعاملين في الهيكل الاداري للدولة اجازات مدفوع الأجر وفقا لقانون العمل المصري.

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