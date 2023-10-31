الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أجندة إجازات عام 2024 الرسمية.. ورابط الاستعلام عنها

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية 2024

زاد البحث عن أجندة إجازات عام 2024 الرسمية مع اقتراب انتهاء العام الحالي 2023 وحصول موظفي الدولة والقطاع الخاص على آخر إجازات العام وهى إجازة عيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر وذلك في ذكرى انتصارات أكتوبر 1973 حيث تمنح الدولة كافة الإجازات والعطلات الرسمية بأجر كامل.

أجندة إجازات عام 2024 الرسمية

من أكثر الأمور التي تهم الملايين من موظفي الدولة والقطاع الخاص أجندة إجازات عام 2024 الرسمية لذلك تتصدر قائمة البحث خلال الربع الأخير من العام ليعرفوا جدول التنزهات والسفر والرحلات خلال العام دون تعطيل أعمالهم والتي جاءت كما يلي:-

إجازة عيد الميلاد المجيد وهو عيد ديني قبطي يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.
إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة وهى إجازة وطنية يوم الخميس الموافق 28 يناير 2024.

إجازة عيد الفطر المبارك وهو عيد ديني للمسلمين خلال الفترة من يوم الاربعاء الموافق 10 _ الجمعة الموافق 12 إبريل 2024.

اجازة عيد تحرير سيناء وهو إجازة وطنية يوم الثلاثاء الموافق 25 ابريل 2024.

إجازة عيد العمال وهو إجازة اجتماعية يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

اجازة شم النسيم وهو إجازة قومية يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.

txt

ريهام عبد الغفور وتايسون يجتمعان في رمضان 2024 بـ"إجازة وضع"

txt

أجندة الإجازات الرسمية في عام 2024 وموعد إجازة عيدي الفطر والأضحى 1445

 

اجازة عيد الأضحى المبارك وهو إجازة دينية عند المسلمين خلال الفترة من يوم الاثنين 17 _ يوم الأربعاء 20 يونيو 2024.

اجازة ثورة يونيو وهو إجازة وطنية يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.

اجازة رأس السنة الهجرية وهو اجازة دينية للمسلمين يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.

اجازة ثورة يوليو وهى إجازة وطنية يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

اجازة المولد النبوي الشريف وهو اجازة دينية للمسلمين يوم الاثنين الموافق 16 يوليو 2024.


اجازة انتصارات أكتوبر وهو اجازة وطنية يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

 

txt

لجميع سنوات النقل.. موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وبداية الإجازة 2023-2024

txt

أرق رسائل التهنئة.. موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024

 

رابط الاستعلام عن الإجازات والعطلات الرسمية للدولة 2024

 

يمكن معرفة مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية من خلال الموقع الرسمي الخاص المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم تحديد كافة العطلات الرسمية التي تمنح فيها الدولة الموظفين والعاملين في الهيكل الاداري للدولة اجازات مدفوع الأجر وفقا لقانون العمل المصري.

 

اقرأ المزيد

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء نوفمبر 2023

أجندة اجازات عام 2024 الرسمية أجندة اجازات اجازات عام 2024 إجازات اجازات عام 2024 الرسمية إجازة عيد الميلاد المجيد إجازة ثورة يناير إجازة عيد الفطر المبارك شم النسيم

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

عاجل.. تظاهرات أمام معبر رفح تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية فى قطاع غزة (فيديو)

أحمد موسى: هناك مخاطر من وجود قوات دولية من حلف الناتو على حدود معبر رفح

400 شهيد وجريح بينهم أطفال ونساء.. لحظة استهداف مخيم جباليا فى غزة بالصواريخ (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"