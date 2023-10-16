الإثنين 16 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ريهام عبد الغفور وتايسون يجتمعان في رمضان 2024 بـ"إجازة وضع"

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح

تعيش الفنانة ريهام عبد الغفور، حالة من الروّاج الفني الكبير في الدراما، والسينما، بعد تعاقدها على مسلسل جديد من بطولتها، وفيلم جديد من المقرر عرضه قريبًا في دور العرض السينمائي.

وتعاقدت الفنانة ريهام عبد الغفور، على بطولة مسلسل جديد يعرض في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، وسيكون من إخراج محمد شاكر خضير.

ويشارك الفنان محمد ممدوح، الشهير بـ"تايسون"، الفنانة ريهام عبد الغفور، بعد التعاقد البطولة  في مسلسل "إجازة وضع"، ليكون هذا المسلسل هو التعاون الثاني الذي يجمع بينهما بعد مسلسل "رشيد"، الذي حقق نجاح كبير.

وعلى مستوى السينما، فهي تنتظر عرض فيلم ليلة العيد، الذي انتهت من تصويره منذ فترة، ولكن إلى الآن لم يحدد المنتج أحمد السبكي موعد نهائي لطرحه، والعمل من بطولة يسرا، سميحة أيوب، عبير صبري، ويتناول فكرة قهر المرأة، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

أحدث أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور

وكانت ريهام عبد الغفور حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب مشاركتها في بطولة أكثر من عمل تلفزيوني ومنهم مسلسل “الأصلي” من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل تأليف أمين جمال وحمدي التايه ومينا بباوي، وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول فاطمة الأصلي التي تسعي للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

أحدث أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور الفنانة ريهام عبد الغفور ريهام عبد الغفور مسلسل إجازة وضع إجازة وضع الفنان محمد ممدوح

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