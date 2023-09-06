في عيد ميلادها.. ريهام عبد الغفور المتألقة على الصعيد المهني والشخصي

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة ريهام عبد الغفور، التي ولدت في 6 سبتمبر عام 1978 في مدينة المحلة الكبرى، تخرجت في كلية التجارة، ووالدها الممثل أشرف عبدالغفور، وكانت بداية مسيرتها مع الفنان يحيى الفخراني عام 2000.

وخلال مشوارها الفني قدمت الفنانة ريهام عبدالغفور، العديد من الأدوار الفنية المتميزة، ونجحت في تقديم شخصيات مُركبة إلى حدٍ كبير، ولعل أبرزها دور "رانيا" في مسلسل "الرحلة" مع الفنان باسل الخياط، ولا يمكننا أن ننسى أيضًا دور "فريدة" في مسلسل "زي الشمس".

إطلالات ريهام عبدالغفور

تتميز ريهام بإطلالتها البسيطة والأنيقة، ولكن في أغلب الأحيان تختار الملابس الكاجوال المريحة، فضلًا عن إطلالتها في المهرجانات والمناسبات الخاصة.

وعُرفت ريهام عبدالغفور، بقصات شعرها المختلفة مثل البوي فريند وهي قصة شعر قصيرة جدًا ووصفها البعض بالجريئة، وكانت أيضا تظهر في بعض الأحيان بشعر طويل.

رأي ريهام عبد الغفور في عمليات التجميل

وعن عمليات التجميل عبرت عن رأيها: "مش بحب شكلي يتغير أبداً، وعملت البوتكس بسبب السوشيال ميديا، ولكن دلوقتي تراجعت عن العمليات دي لأن بحب أكون طبيعية أكثر.. اقبلونا كما نحن أو اتركونا كما نحن فلا أنتم تملكون حق تعديلنا".

الإكسسورات لها أهمية بالنسبة لريهام عبد الغفور حيث تختار قصات الشعر والإكسسوارت التي تتناسب مع أزيائها، وتحب كثيرا ارتداء الأساور الفضية والملونة في إطلالاتها.

كان لها رأيها الخاص عن منصات البث الرقمي قائلة: "نحن نعيش في عصر التطور والتكنولوجيا.. لغة العصر الحالي هي التطبيقات الإلكترونية، نظراً لما تمثله الهواتف الذكية من أهمية كبيرة للأجيال الجديدة.. ولذلك أصبحت منصات البث الرقمي هي الوسيلة الأفضل لمشاهدة الأعمال الفنية على مدار العام.. أرى أنها سوق جديدة وسوف تساعد في تطوير إنتاج المسلسلات التلفزيونية".