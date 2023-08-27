الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ريهام عبد الغفور عن مهرجان الدراما: الحب والتشجيع أهم من أي جائزة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

أعربت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سعادتها الشديدة، بعد تشجيع جمهورها وأصدقائها لها بسبب عدم فوزها بمهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية.

وشاركت “ريهام” منشور لها على “فيسبوك” وعلقت قائلة: “ممتنة جداً لكل الحب والدعم والتشجيع ودة عندي أهم من أي جايزة، وألف مبروك  لزملائي واصدقائي  اللي فازوا واتكرموا، ويارب دايماً نفضل نشتغل وننجح ونفرح كلنا”.

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وكانت ريهام عبد الغفور حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب مشاركتها في بطولة أكثر من عمل تلفزيوني ومنهم مسلسل “الأصلي” من بطولة ريهام عبد الغفور، منال سلامة، إيناس كامل، اسلام جمال، إيهاب فهمى، تامر نبيل، أحمد الشامي، شاهيستا سعد، يوسف عثمان، سارة نور، جلا هشام، أشرف زكي، فتوح أحمد، كريم عبد الخالق، أيمن الشيوي، أحمد والي، أحمد عبد الحميد، طه خليفة، محمد درويش، ولاء الشريف، أحمد كشك، ميدو ماهر وعدد آخر من الفنانين.

المسلسل تأليف أمين جمال وحمدي التايه ومينا بباوي، وإخراج أحمد حسن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول فاطمة الأصلي التي تسعي للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها الأربعة فايزة وفريال، وفريدة وفاروق، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.

وكان الفنان كريم فهمي، استنكر عدم تكريم ريهام عبد الغفور، ورأى أن الأمر غير منطقي، وكتب عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: “هي ريهام عبد الغفور فين من الجوايز أو التكريم، دي عملت سيزون ولا محمد صلاح”.

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