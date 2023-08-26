السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الفنانة صفاء أبوالسعود: بشكر بلدى مصر على تكريم الشيخ صالح كامل فى مهرجان القاهرة للدراما

الفنانة صفاء أبوالسعود
الفنانة صفاء أبوالسعود

تقدمت الفنانة صفاء أبوالسعود عبر برنامج "إمبارح للنهاردة" على “ميجا أف أم” بالشكر للدولة المصرية على تكريم الشيخ صالح كامل في مهرجان القاهرة للدراما المنعقد في مدينة العلمين. مشيرة  إلى أن الراحل صالح كامل كان عاشقا لبلده الثاني مصر.

مهرجان القاهرة للدراما بالعلمين الجديدة

كما أعربت صفاء أبوالسعود عن تقديرهاللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية على جهودهما الهائلة في تنظيم مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية في مدينة العلمين.

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وأكدت الفنانة صفاء أبو السعود عبر البرنامج الذي تقدمه المذيعة "همسة إمام " أن الدراما التلفزيونية سلاح قوي، لذلك لابد الاهتمام بالمضمون الذي نقدمه لأن الدراما تدخل البيوت بدون استئذان.

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وأضافت أن الفنان الدكتور يحي الفخراني رمز هام من رموز الفن المصري والعربي، ونكن له كل الحب والتقدير.

وكشفت الفنانة صفاء أبو السعود أن أول مسلسل يقدمه الشيخ صالح كامل في حياته كان عام ١٩٦٩، وكان مسلسل مصري وبطولة فنانيين مصريين وتوالت الأعمال التي أنتجها بعدها.

وقالت صفاء أبو السعود: "في رأيي المسلسل لما ينجح أوي، ما ينفعش يتعاد تاني كمسلسل، ولكن ممكن يعاد كفيلم أو مسرحية".

وأكدت أبوالسعود أنها تحب مسلسل "هي والمستحيل"، وبسبب قضية المسلسل بدأت الكثير من النساء الالتحاق ببرامج محو الأمية.  مضيفة أنها كانت قدوة لكثير من النساء جراء مشاركتها في هذا العمل.

وأضافت أن سر نجاح لقاءاتها مع نجوم الفن في برنامج "ساعة صفا"، يتمثل في علاقة الحب والاحترام المتبادلة مع الضيف والذي يجعله أكثر صراحة وتجاوب مع البرنامج.

وكان عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلن تكريم الشيخ صالح كامل،  خلال احتفالية مهرجان القاهرة للدراما نظرا لإسهاماته في الدراما على مدار سنوات طويلة بشكل فعال.

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