هبة عبد الغني عن القاهرة للدراما النسخة الثانية: "مهرجان عملاق"

حرصت الفنانة هبة عبد الغني على حضور فعاليات ختام مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والذي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة، برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى في دورته الثانية والاستثنائية، النسخة الأولى من احتفالية Starscrapers Awards، والمقامة بـ North Square Mall في مدينة العلمين الجديدة، تحت عنوان "60 سنة دراما" للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

ونشرت هبة عبد الغني عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، العديد من الصور من على ريد كاربت النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، وعلقت عليها.

قائلة :" بكل فخر من على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما العملاق بحجم تاريخ الدرامة المصرية على مدار 60 سنة، في نسخته التانيه الاستثنائية من العلمين الجديدة، المدينة اللي تحولت من حقل ألغام لمكان ساحرة جميل مليان حياة".

وتابعت: "شكرًا دكتور أشرف زكي ونقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة و ادارة مهرجان مدينة العلمين الجديدة علي تقديم و تنظيم نسخه مبهجة من المهرجان و شكرا لكل ايد شاركت في اعادة بناء المدينة الساحرة دي في وقت قياسي".

وشهدت النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما بعض التطويرات عن الدورة الأولى، حيث ضمت كل المسلسلات التي تم تقديمها على مدار العام، وليس خلال موسم رمضان فقط، فضلا عن استحداث جوائز باسم الجمهور بجانب الجوائز الأساسية التي تختارها لجنة التحكيم التي تضم المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.



وأتاح القائمون على مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية مشاركة الجمهور في اختيار 8 جوائز متعلقة بالممثلين والأعمال، وجاءت فئات الجوائز بتصويت الجمهور كالتالى: أفضل ممثل دور أول، أفضل مسلسل، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل دور ثان، أفضل مخرج، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل وجه صاعد، جائزة أفضل مؤلف عمل درامي.