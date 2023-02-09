بعد انتهاء عرض «حكايات جروب الماميز».. هبة عبدالغني: «شخصية غريبة لكن حبيتها»

أعربت الفنانة هبة عبد الغني، عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن شخصية “غادة”، التي قدمتها خلال السياق الدرامي لمسلسل "حكايات جروب الماميز"، حيث قدمت شخصية أدمن الجروب.

وأشاد الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشخصية هبة عبد الغني وتفاعلوا معها بشكل كبير.

ووجهت “عبد الغني” رسالة لفريق عمل المسلسل، بعد انتهاء عرض المسلسل أمس الأربعاء، حيث نشرت مجموعة من الصور بصحبة أبطال العمل، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وعلقت:" 6 نماذج نتمني نكون قدمنهالكم بطريق تليق بيكم.. شكرا لـ (غادة ) مامة رقية و راقية و ادمن الجروب، كانت شخصية غريبة عليا قوي وبالوقت حبيتها قوي، شكرا لكل الزملاء والأساتذة خلف الكاميرا في كل الاقسام على الإخلاص و الدعم و شكرا لزمايلي علي الأوقات الطيبة و شكرا لحضراتكم علي المحبة الاشادة و التفاعل المستمر بكل وسائل التواصل".

وتابعت :"إلي اللقاء في عمل آخر ممتع .. وان شاء الله تستمتعوا بحكايات جروب الدفعه ابتداء من السبت القادم على نفس القناة في نفس الميعاد، و متنسوش كل الحلقات علي ابلكيشن watch it كده كده، بحبكم".

مسلسل حكايات جروب الماميز

معالجة درامية والإشراف على الكتابة لـ دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومى سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغنى، نورهان، أمانى كمال، رباب ممتاز، وياسمين داود وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.

آخر أعمال هبة عبد الغني

يشار إلي أن آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني، مسلسل "جزيرة غمام"، عرض فى شهر رمضان الماضى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة،ميار الغيطي، وظهور خاص للفنانة وفاء عامر إضافة إلي عدد كبير من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.