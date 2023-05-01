ريهام عبدالغفور وآسر ياسين أبرز الحضور في جنازة مصطفى درويش (فيديو)

حرص عدد من الفنانين على الحضور إلى مسجد الحصري؛ لأداء صلاة الجنازة على الفنان مصطفى درويش عقب صلاة العصر، تمهيدًا لتشيع جثمانه إلى مثواه الأخير وكان أبرز الحضور من نجوم الفن آسر ياسين، ريهام عبدالغفور وحسني شتا، محمد علي رزق، والإعلامية لقاء سويدان.

وخيّمت حالة من الحزن على المواطنين والفنانين ومحبي الفنان مصطفى درويش الذين أصروا على أداء صلاة الجنازة عليه، وتوديعه إلى مثواه الأخير.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الحضور أبرزهم الفنان حسن أبو الروس، وريهام عبدالغفور بعد أن وصل جثمان الفقيد إلى مسجد الحصري وسط توافد عدد كبير من محبيه؛ لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر مباشرة.

وأعلن هاني درويش عن وفاة شقيقه مصطفى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "البقاء لله وحده، توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان مصطفى درويش، وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، وأعلن أن الجنازة ستكون من مسجد الحصري، على أن يقام العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياريت الكل يدعيله".

ومصطفى درويش ولد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، ولعبت الصدفة دورها في تقديم الراحل للجمهور وذلك عندما كان متواجدًا في تصوير الفيلم مع أصدقائه وعرض عليه أن يجسّد دور ضابط شرطة.

بعد ذلك بدأ مصطفى درويش رحلته الفنية القصيرة، وقدم خلال مسيرته الفنية القصيرة 30 عملا فنيا، كما شارك في مسلسل «بـ100 وش» الذي أخرجته كاملة أبوذكري وأنتجته شركة العدل جروب، ولقي المسلسل نجاحا كبيرا بين مسلسلات رمضان 2020 مع مسلسل خيانة عهد، وترك بعض الأدوار التي لقت قبولًا واسعًا في نفوس المواطنين، وعلقت أدوراه في أذهانهم.



