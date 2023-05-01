الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ريهام عبدالغفور وآسر ياسين أبرز الحضور في جنازة مصطفى درويش (فيديو)

جنازة مصطفى درويش
جنازة مصطفى درويش

حرص عدد من الفنانين على الحضور إلى مسجد الحصري؛ لأداء صلاة الجنازة على الفنان مصطفى درويش عقب صلاة العصر، تمهيدًا لتشيع جثمانه إلى مثواه الأخير وكان أبرز الحضور من نجوم الفن آسر ياسين، ريهام عبدالغفور وحسني شتا، محمد علي رزق، والإعلامية لقاء سويدان.

وخيّمت حالة من الحزن على المواطنين والفنانين ومحبي الفنان مصطفى درويش الذين أصروا على أداء صلاة الجنازة عليه، وتوديعه إلى مثواه الأخير.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الحضور أبرزهم الفنان حسن أبو الروس، وريهام عبدالغفور بعد أن وصل جثمان الفقيد إلى مسجد الحصري وسط توافد عدد كبير من محبيه؛ لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر مباشرة.

وأعلن هاني درويش عن وفاة شقيقه مصطفى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "البقاء لله وحده، توفي إلى رحمة الله تعالى الفنان مصطفى درويش، وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري بأكتوبر، وأعلن أن الجنازة ستكون من مسجد الحصري، على أن يقام  العزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ياريت الكل يدعيله".

ومصطفى درويش ولد 11 يناير 1980، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، ولعبت الصدفة دورها في تقديم الراحل للجمهور وذلك عندما كان متواجدًا في تصوير الفيلم مع أصدقائه وعرض عليه أن يجسّد دور ضابط شرطة.

بعد ذلك بدأ مصطفى درويش رحلته الفنية القصيرة، وقدم خلال مسيرته الفنية القصيرة 30 عملا فنيا، كما شارك في مسلسل «بـ100 وش» الذي أخرجته كاملة أبوذكري وأنتجته شركة العدل جروب، ولقي المسلسل نجاحا كبيرا بين مسلسلات رمضان 2020 مع مسلسل خيانة عهد، وترك بعض الأدوار التي لقت قبولًا واسعًا في نفوس المواطنين، وعلقت أدوراه في أذهانهم.

 


 

التواصل الاجتماعي العدل جروب الفنان مصطفي درويش الفنان محمد علي رزق الفنان محمد علي الفنان حسني شتا جنازة مصطفى درويش ب100 وش بالشيخ زايد

مواد متعلقة

حياة كريمة والقومي للمرأة تدشنان 14 جلسة دوار في أسوان

صحتكم في آمان.. 19 قافلة طبية لـ"حياة كريمة" لخدمة الأهالي بالقرى النائية خلال أسبوع

مسن عن قوافل "حياة كريمة" الصحية: "فوجئت بالأطباء في منزلي"

مواطن عن القوافل الصحية التابعة لـ«حياة كريمة»: أنقذت حياتنا

مواطنون عن مبادرة "كلنا واحد": "التخفيضات على السلع تصل لـ 35 %"

«حياة كريمة» تطلق مبادرة لبناء وتسقيف المنازل فى القرى الأكثر احتياجًا

منافذ القوات المسلحة تطرح دواجن بأسعار مخفضة 30%.. ومواطنون: "جودتها عالية"

أحد المشاركين في الشهادة الادخارية "حياة كريمة": المبادرة تقدم تجربة مختلفة في خدمة المجتمع

الأكثر قراءة

بالدموع.. فنانو مصر يشيعون جثمان مصطفى درويش لمثواه الأخير (فيديو)

وفاة الفنان مصطفى درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر

جنايات القاهرة ترفض الدعوى المدنية فى النزاع على "أرض أحمد شفيق"

سعر أوقية الذهب بالدولار 2023 والذهب عيار 21

وصول جثمان مصطفى درويش لمسجد الحصرى لأداء صلاة الجنازة عليه

التشكيك فى جمال كليوباترا.. لماذا يعاد "النبش" فى معركة قديمة بصورة جديدة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي