السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بحضور ريهام عبد الغفور.. عمر خيرت يبدأ حفله فى الصوت والضوء

عمر خيرت
عمر خيرت

بدأ الموسيقار عمر خيرت حفلة بمنطة الأهرامات في الصوت والضوء، وقدم مقطوعات موسيقية جديدة، تحت قيادة المايسترو ناير ناجي.

ويعد هذا الحفل هو الأول لعمر خيرت بعد توقف دام لسنوات، أمام الأهرامات الثلاثة، وحضر الحفل موجوعة من الفنانين، من بينهم ريهام عبد الغفور والفنان أبو، وصدقي صخر.

نشاط عمر خيرت في يونيو

وكانت دار الاوبرا كانت أعلنت اتفاقها مع الموسيقار الكبير عمر خيرت على إحياء حفلين، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يومي الإثنين والثلاثاء 12 و13 يونيو، رفقة أوركسترا أوبرا القاهرة، وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، ضمن سلسلة حفلاته الشهرية التي ينظمها بالاتفاق مع إدارة الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، لعام 2023.

أسعار تذاكر حفلي عمر خيرت بالأوبرا وموعد الحجز

ومن المقرر أن يتم طرح التذاكر الخاصة بالحفلين، خلال الأسبوع الجاري، على الموقع الرسمي الخاص بالحجز الإلكترونى لدار الأوبرا، إلى جانب شباك التذاكر بالدار، وتنقسم أسعارها إلى ثلاث فئات: الأولى بمبلغ 960 جنيهًا، والثانية بمبلغ 760 جنيهًا، والثالثة بمبلغ 460 جنيهًا.

مواعيد الحفل 

ويبدأ الحفلان في تمام الثامنة والنصف مساءً، ويعزف خلالهما «خيرت» باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسى والهادئ الرومانسى، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: «هي دي الحياة»، «في هويد الليل»، «رابسودية عربية»، «فيها حاجة حلوة»، «إمتى الزمان يسمح يا جميل»، «أندلسية»، «إعدام ميت»، «الخواجة عبدالقادر»، «جيران الهنا»، «النوم في العسل»، «صابر يا عم صابر»، «مافيا»، «عارفة»، «عم أحمد»، «البخيل وأنا»، و«100 سنة سينما».

 

الموسيقار عمر خيرت الأهرامات الصوت والضوء المايسترو ناير ناجي الأهرامات الثلاث

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