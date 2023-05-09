في عيد ميلاد "تايسون".. محمد ممدوح نجم دراما الغموض

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمد ممدوح، الذي أستطاع في فترة بسيطة أن يكسب قلوب محبي السينما في الوطن العربي.

ولد الفنان محمد ممدوح والملقب بـ"تايسون" في 9 مايو عام 1981 بالكويت، وانتقل مع عائلته للعيش في منطقة الحلمية في مدينة القاهرة وترعرع فيها.

جاء لقبه تايسون على اسم أحد أمهر مصارعي العالم، صحيح أنه لا يحب المصارعة، ولكن أسماه زملائه "تايسون" لأنه مثل "مايك تايسون" ذي نفس قصير، نفسه القصير الذي سيعطيه فيما بعد عمقا في الأداء.

عمل الفنان محمد ممدوح لفترة في المسرح، شارك في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ومن أعماله في السينما، ففي السطور التالية الأسباب التي جعلته نجم شباك في جيله.

محمد ممدوح نجم كوميدي من الطراز الرفيع:

لم يعوقه جسمه ولا تعبيرات جسده القوية، في تقديم الأدوار الكوميدية، فقد برع النجم محمد ممدوح في الأدوار الكوميدية، حيث قدم فيلم "بنك الحظ" مع النجم أكرم حسني ومحمد ثروت والذي أشاد به الكثيرين، بالإضافة إلى فيلم "بيبو وبشير" والذي شارك ببطولته النجم اسر ياسين والنجمة منة شلبي.

تايسون.. نجم دراما الغموض:

تألق النجم محمد ممدوح في تقديم أدوار الغموض، والتي تركز على الأبعاد النفسية، التي أشاد بها الكثيرين، وتفاعل معها محبي هذا النوع من الدراما، لعل أشهرها مسلسل "قابيل، جراند أوتيل، تراب الماس، بالإضافة إلي مسلسل لا تطفئ الشمس.

قدم محمد ممدوح دور أمين في مسلسل "جراند أوتيل" وأبكي الجميع في مشاهد المسلسل الحزينة. كما قدم تايسون في السينما "الفيل الأزرق" ليؤدي دور "سامح" الطبيب القادم من الأرياف والممتلئ بالحقد والغل على الجميع.

محمد ممدوح.. نجم أكشن مختلف:

من الأدوار التي ساهمت في نبوغ موهبة النجم محمد ممدوح، هي ادوار "البلطجة" والأكشن، فدائمًا كان يقدم هذه الأدوار بسبب تعبيرات وجهه التي تحمل الكثير من الغضب والرهبة.

كما برع أيضًا في تقديم دور "الضابط الفاسد" الذي يتحول في النهاية لمجرم، الأمر الذي جعله ممثل متعدد المواهب فلم يقف أمام لون واحد من ألوان الفنون، ولكن قدم الكثير منها بل وبرع فيها.