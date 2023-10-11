أجندة الإجازات الرسمية في عام 2024 وموعد إجازة عيدي الفطر والأضحى 1445

يحرص كثير من المصريين على مطالعة أجندة الإجازات الرسمية في عام 2024 بشكل دوري لمعرفة عدد أيام الإجازات وأقرب مواعيد العطلات ضمن الاستعدادات لتنظيم الوقت وتحديد أولوياتهم في مواجهة متطلبات الحياة.

أجندة الإجازات الرسمية في عام 2024

ويستعرض "الدستور" أجندة الإجازات الرسمية في عام 2024 للعاملين في المؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص وطلاب المدارس والجامعات في هذا التقرير عبر السطور التالية:-

وتبدأ أول أيام الإجازات الرسمية في عام 2024 في مصر بإجازة عيد الميلاد المجيد يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

وفي يوم الخميس 25 يناير 2024 يحل موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2024

وبعد 3 أشهر يحل موعد إجازة عيد الفطر المبارك 1445 يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024.

ويحل موعد إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

ويعقبها إجازة عيد العمال يوم الأربعاء الموافق 1 مايو، ضمن الإجازات الرسمية في عام 2024 في مصر.

أما إجازة شم النسيم فتحل يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024

ويحل موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1445 يوم الاثنين 17 يونيو 2024، وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

وتأتي إجازة ثورة 30 يونيو يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2023.

وبعد أسبوع يحل موعد إجازة رأس السنة الهجرية يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2023.

وفي الشهر ذاته، تحل إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2023.

وفي يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 تحل إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 1446.

وتختم إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر الموافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 الإجازات الرسمية في عام 2024.

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