طارق فهمى يوضح لـ"الشاهد" أهمية دور الإعلام المصرى أمام معبر رفح (فيديو)

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إنه "منذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، وقف الإعلام المصري أمام بوابة معبر رفح من الجانب المصري لنقل الصورة بشكل لحظي، الأمر الذي سبب حالات رعب شديدة داخل دولة الاحتلال".

وأضاف “فهمي”، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن "إسرائيل تخشى من الأجيال المصرية الجديدة تحديدا؛ لأنه مسلح بمخزون ثقافي وحضاري كبير للدولة المصرية، واتضح ذلك خاصة بعد تظاهرات الشباب المصريين أمام بوابة معبر رفح بعد اندلاع الأحداث الإسرائيلية في قطاع غزة".

واستكمل: "حجم التحرك المصري بشأن القضية الفلسطينية في الآونة الأخيرة مقارنة مع الدول الأخرى يظهر بشكل واضح أن الدولة المصرية هي التي تتحرك بشكل فعال ومتواصل تجاه إنهاء الأزمة الفلسطينية، وهذا جزء من المسؤولية القومية للدولة المصرية".