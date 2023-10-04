الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ماهى الإجازات الرسمية فى شهر أكتوبر لعام 2023؟ وموقف المدارس منها

اجازة
اجازة

يبحث العديد من المواطنين عن الاجازات الرسمية فى شهر أكتوبر لعام 2023 حيث يوجد بعض الإجازات الرسمية مع الإجازات الأسبوعية سبت وجمعة.

فى هذا السياق ترصد الدستور كل التفاصيل عن الإجازات الرسمية فى شهر أكتوبر لعام 2023، الإجازة الرسمية الأولى هى اجازة 6 اكتوبر لعام 2023 وهي تعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص.

الإجازات الرسمية فى شهر أكتوبر لعام 2023

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موعد إجازة 6 اكتوبر 2023 وآخر العطلات الرسمية في العام الحالي

وفى بيان رسمي لمجلس الوزراء ق قام مجلس الوزراء  بالإعلان عن ترحيل إجازة 6 أكتوبر2023 إلى يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، بدلًا من الجمعة، وبعد أن يحصل الموظفون على ثلاثة أيام متتالية من الإجازة الرسمية، ابتداء من يوم الخميس الموافق 5 من شهر أكتوبر حتى يوم السبت الموافق 7 من شهر أكتوبر، تكون قد انتهت الإجازات الرسمية 2023، ولكن تبقى عطلات نهاية الأسبوع.

أما عن الإجازات الرسمية في شهر أكتوبر فهى كالتالى: 

  • الإجازة الخاصة بيوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر
  • الإجازة الخاصة بيوم السبت الموافق 7 أكتوبر
  • الإجازة الخاصة بيوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر
  • الإجازة الخاصة بيوم السبت الموافق 14 أكتوبر
  • الإجازة الخاصة بيوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر
  • الإجازة الخاصة بيوم السبت الموافق 21 أكتوبر
  • الإجازة الخاصة بيوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر
  • الإجازة الخاصة بيوم السبت الموافق 28 أكتوبر

موعد إجازة 6 أكتوبر 2023 للطلاب

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى أنه يوجد ايضًا إجازة رسمية للطلاب فى المدارس، والإجازة حسب ما تم إعلانها رسميًا هى إجازة حرب أكتوبر، التي توافق يوم 5 أكتوبر الخميس المقبل، حيث ستعمم الإجازة على مستوى مدارس جمهورية مصر العربية وهو الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد.

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