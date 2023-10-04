موعد إجازة 6 اكتوبر 2023 وآخر العطلات الرسمية في العام الحالي

أيام قليلة ستفصلنا عن نصر أكتوبر واحتفالات جميع المحافظات، يزداد التساؤل عن موعد اجازة 6 اكتوبر 2023 وهو آخر العطلات الرسمية، حيث قرر مجلس الوزراء في مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي القيام بتبكير إجازة 6 أكتوبر لكافة المواطنين العاملين بالقطاع الخاص والحكومي.

موعد إجازة 6 اكتوبر 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير الآتي ميعاد إجازة 6 أكتوبر 2023، والإجازات الرسمية المتبقية في العام الحالي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء المصري أن تكون إجازة 6 أكتوبر، قد تم ترحيلها لكي تكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 القادم بدلًا من يوم الجمعة 6 من أكتوبر 2023، وبذلك ستكون إجازة رسمية، وتكون مدفوعة الأجر لكافة الموظفين في الدولة في القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

آخر الإجازات الرسمية في 2023

وتعتبر إجازة 6 أكتوبر 2023، رسميا هي آخر الإجازات الرسمية بعام 2023، وسيبدأ الموظفين والعاملين في الدولة المصرية صباح يوم الأحد الموافق 8 من أكتوبر 2023 استئناف العمل في كافة المؤسسات بجميع القطاعات، وايضًا لا يوجد إجازات أخرى في عام 2023 وذلك إلا العطلات الأسبوعية وهما يومي «الجمعة والسبت»في كل أسبوع، وستكون أول إجازة رسمية بعام 2024، هي إجازات عيد الميلاد المجيد في يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر

وتعطي الدولة المصرية يوم 6 أكتوبر 2023 الإجازة الرسمية للمواطنين، وستكون مدفوعة الأجر، للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر 1973، والتي انتصرت فيها الدولة المصرية مصر على الاحتلال الإسرائيلي.

وتحتفل مصر في هذا العام بـ اليوبيل الذهبي، وذلك يكون لمرور 50 عام وذلك على نصر حرب أكتوبر، وقد كانت حرب أكتوبر هي المواجهة العسكرية الرابعة ما بين الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية.

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